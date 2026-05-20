Mondial 2026 : Neymar fait son retour avec le Brésil

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a dévoilé lundi la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, marquée par le retour très attendu de la star Neymar, absent de la Seleçao depuis plus de deux ans en raison d’une grave blessure.



A 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne avec 79 réalisations en 128 sélections disputera ainsi sa quatrième Coupe du monde, après les éditions de 2014, 2018 et 2022.

L’attaquant de Santos FC n’avait plus porté le maillot auriverde depuis octobre 2023, lorsqu’il s’était rompu les ligaments croisés du genou gauche lors d’un match des éliminatoires contre l’Uruguay.



"Physiquement, je me sens très bien", a déclaré le numéro 10 brésilien dimanche après une rencontre de championnat avec Santos, affirmant avoir "travaillé dur, en silence" durant sa période d’absence.

La liste d’Ancelotti confirme également la présence de plusieurs cadres offensifs de la nouvelle génération, dont Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick et Gabriel Martinelli.



Le Brésil devra toutefois composer sans Rodrygo, forfait pour le tournoi en raison d’une blessure au genou droit.

"C’est un nouveau moment pour le football brésilien", a affirmé le président de la Confédération brésilienne de football (CBF), Samir Xaud, lors de la présentation de la liste des 26 à Rio de Janeiro, assurant que la fédération travaillait "sans relâche" pour ramener la Seleçao "à la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter".



Au Mondial nord-américain organisé du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, la Seleçao évoluera dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l’Écosse et d’Haïti.

Avant son entrée en lice face au Maroc le 13 juin, le Brésil disputera deux derniers matches de préparation contre le Panama et l’Egypte.



L’arrivée d’Ancelotti à la tête de la Seleçao en 2025 avait marqué un tournant pour la fédération brésilienne, qui avait confié pour la première fois depuis plusieurs décennies l’équipe nationale à un entraîneur étranger afin de tenter de mettre fin à une disette mondiale qui dure depuis le sacre de 2002.