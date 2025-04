Said El Bouzidi: Notre objectif est de se qualifier aux play-offs de la BAL

L’entraîneur du FUS de Rabat de basketball, Said El Bouzidi, a affirmé, jeudi à Rabat, que l’objectif principal de son équipe est de se qualifier aux play-offs de la Ligue africaine de basketball (BAL), à l’issue de la Conférence de Kalahari, première étape de la saison de cette compétition continentale, prévue du 5 au 13 avril au Maroc.



"Il s’agit de notre 2e participation à la BAL et nous souhaitons faire une bonne prestation pour réaliser notre objectif à savoir se qualifier aux playoffs de cette compétition", a souligné El Bouzidi dans une déclaration à la MAP, en marge de la présentation des équipes qui prennent part à la Conférence de Kalahari.



"Nous allons disputer la BAL pour la première fois au Maroc et devant notre public et nous espérons faire mieux que lors des précédentes participations afin de représenter le Maroc de la meilleure des manières", a-t-il relevé.



"Nous sommes ravis de participer pour la troisième fois à la BAL, ce qui nous permettra d'acquérir plus d’expérience sur laquelle nous pourrons capitaliser pour évoluer sereinement", a souligné le coach du FUS, ajoutant que "nous avons des joueurs expérimentés qui peuvent nous aider lors des moments forts des matchs décisifs".



Selon lui, "il est très important de bien gérer les matchs de cette édition" pour décrocher la qualification aux play-offs, estimant que "l’organisation de cette compétition phare du basketball africain au Maroc est une opportunité que nous devons saisir pour développer tout l’écosystème du basketball national ".



"Nous allons affronter des équipes solides, mais nous avons les moyens et les capacités pour signer une bonne participation", a fait remarquer Said El Bouzidi.



Pour sa part, le capitaine du FUS, Abdelhakim Zouita, a noté que toutes les équipes de la Conférence de Kalahari ont un bon niveau, "mais nous nous sommes bien préparés à la compétition", ajoutant que "nous devons être présents physiquement et mentalement face aux équipes adverses".



"Le fait d’organiser la Conférence de Kalahari au Maroc et devant nos supporters est bénéfique pour nous parce que cela nous épargne la fatigue due aux déplacements et nous procure l'avantage du soutien du public", a-t-il expliqué, mettant l’accent sur la volonté du FUS de se qualifier aux play-offs au terme de cette compétition.



Il a fait remarquer que "chaque match aura ses spécificités que nous allons gérer au fur et à mesure pour signer un bon parcours".



La Conférence de Kalahari marque le début de la saison de la Ligue africaine de basketball. Elle sera suivie de la Conférence du Sahara, prévue du 26 avril au 4 mai à Dakar, au Sénégal et de la Conférence du Nil, du 17 au 25 mai à Kigali, au Rwanda.

Les huit meilleures équipes issues des trois conférences s’affronteront lors des play offs prévus à partir du 6 juin à Pretoria, en Afrique du Sud.