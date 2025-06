Le WAC débarque en Amérique

Le Wydad est arrivé mercredi à Washington avant de rejoindre son camp de base en vue de préparer ses matches pour le Mondial des clubs qui débutera samedi prochain.



Le WAC aura une semaine pour s’acclimater et peaufiner les réglages avant sa première sortie dans cette Coupe du monde. Les Rouges évolueront au groupe D et leur premier match est prévu le 18 juin contre Manchester City, avant de donner la réplique à la Juventus et à Al Aïn les 22 et 26 dudit mois.



A noter que le match d’ouverture de ce Mondial est programmé dimanche prochain et opposera Inter Miami à Al Ahly.