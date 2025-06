"Portée par l'élan structurant de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), la sélection marocaine féminine a connu une transformation profonde, relève la Confédération africaine de football (CAF).



Déjà finalistes de la précédente édition en 2022, "qui a constitué un véritable tournant avec un parcours remarquable jusqu'en finale, les Lionnes de l'Atlas ont, depuis, confirmé leur statut de nouvelle force montante du football féminin africain, souligne la CAF sur son site officiel.



Dans ce sens, elle a mis en avant la qualification du Maroc en huitième de finale de la dernière Coupe du monde féminine de la FIFA.



L'instance dirigeante du ballon rond africain a, ainsi, affirmé que les Lionnes de l'Atlas, chez elles et devant leur public, auront à cœur de briller lors de la prochaine CAN prévue du 5 au 26 juillet "où elles assument désormais le statut de favorites".

Le Maroc a hérité du groupe A de la CAN, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo.



Les stades Larbi Zaouli et Père Jégo à Casablanca, le stade Olympique à Rabat, le stade El Bachir à Mohammedia, le stade d'Honneur à Oujda et le stade Municipal à Berkane abriteront les matchs de cette édition.