Réception en l'honneur d'anciens internationaux marocains

Une réception a été organisée, dimanche à Fès, par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), en l'honneur d'anciens internationaux marocains ayant porté les maillots du COD Meknès et du Maghreb de Fès.



Organisé à la résidence des Lions de l’Atlas à Fès, la veille du match amical devant les opposer à leurs homologues béninois, cette réception vient rendre hommage au parcours de plusieurs figures ayant marqué de leur empreinte l’histoire du football marocain, souligne la FRMF dans un communiqué.



Il vise également à préserver l'histoire, la mémoire et le parcours des anciens Lions de l’Atlas de différentes générations, ajoute la même source.



Ainsi, les figures qui ont été honorées du côté du MAS sont: Abdelaali Zaharoui, Abdellah Tazi, Abderrahmane Slimani, Aziz Slimani, Fatah El Ghiati, Mohamed El Achhabi, Hamid El Kharak, Boubker El Ghandour, Lohssine Bensouda, Hassan Rafahia, Omar Hassy, Abdellah Bagui et Redouane El Guezzar.



Quant aux joueurs du CODM, il s'agit de Hamadi Hmidouch, Abdelghani Lakhal El Ghouini, Hamid Abdelouaheb, Abdellatif Benhalima, Mohamed Samba, Mostapha Bidane et Idriss Badidi.



Cette initiative de la FRMF a constitué une occasion d'échange entre l’ancienne et la nouvelle génération et un débat autour du football moderne, conclut la FRMF.