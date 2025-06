Mondial des clubs : Vinicius, Haaland, Martinez... peloton de stars revanchardes

Vinicius, Erling Haaland ou encore Lautaro Martinez, stars frustrées d'avoir vécu une saison sans titre majeur, en tireront un surcroit de motivation pour corriger le tir au Mondial des clubs, où Harry Kane compte bien confirmer qu'il n'est plus un loser magnifique.

"S'il le faut, j'en ferai dix fois plus", avait tweeté le Brésilien de 24 ans l'an passé, très déçu d'avoir été privé du Ballon d'or par l'Espagnol Rodri.



Force est de constater que Vinicius ne l'a pas fait, tant il est passé à côté de sa saison, à l'image du Real Madrid sevré de titre majeur (quart-de-finaliste en Ligue des champions, 2e de Liga, finaliste de la Coupe du Roi).



Son association avec Kylian Mbappé n'a pas apporté toutes étincelles espérées et la comparaison statistique plaide en sa défaveur: 21 buts en 52 apparitions toutes compétitions confondues, contre 43 buts en 56 matches pour le Soulier d'or français.



Leur entente est donc encore à parfaire sous la houlette du nouvel entraîneur Xabi Alonso. L'occasion est donc idéale pour permettre au Real Madrid de sauver sa saison, en devenant le premier club à mettre son nom au palmarès de cette toute nouvelle compétition.



A l'instar de toute l'équipe de Manchester City, l'attaquant norvégien de 24 ans a connu un énorme trou d'air au coeur d'une saison finie avec aucun titre. Au grand dam d'Erling Haaland, qui n'a pas hésité à la qualifier d'"ennuyeuse et horrible".

Et quand l'opportunité de sauver les meubles s'est présentée en finale de la Cup, cela s'est soldé par un revers contre Crystal Palace (1-0).



Haaland n'a pourtant pas démérité, avec ses 31 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues dont 22 en Premier League. Mais il n'a pas su empêcher les Citizens de sombrer avec une longue série sans victoire au coeur de l'hiver.



Une des raisons a tenu à l'absence du métronome Rodri, gravement blessé à un genou, qui devrait faire son retour aux Etats-Unis, où la pépite française Rayan Cherki fera ses grands débuts pour mieux servir le buteur norvégien.



L'attaquant argentin de 27 ans a été tout près d'un formidable triplé avec l'Inter Milan. Mais la correction subie (5-0) contre le PSG en finale de la Ligue des champions, précédée de l'effondrement dans le sprint final du championnat finalement remporté par Naples et de la désillusion en demi-finale retour de Coupe d'Italie face à l'AC Milan (3-0), font que cette saison a viré au cauchemar.



"Il y a beaucoup d'amertume et le désir de revenir plus fort", résuma-t-il à chaud après la débâcle de Munich contre le PSG, avant de se fendre en bon capitaine d'une lettre d'excuses aux fans intéristes.



A titre individuel, ses performances ont été en deçà de ses standards avec 22 buts en 49 apparitions toutes compétitions confondues, soit deux de moins que son total pour la seule Serie A l'an passé. Mais en C1, il en a marqué 9 en 14 matches, qui ont largement contribué au beau parcours de l'Inter.



L'entraîneur Simone Inzaghi parti en Arabie saoudite, c'est sous les ordres de Cristian Chivu qu'il va désormais évoluer, le coach roumain invoquant "la passion et l'ambition nécessaires pour obtenir de grands résultats", à commencer "avec le Mondial des clubs".



Le meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre (71), débarque aux Etats-Unis avec le soulagement d'avoir réparé une anomalie, puisqu'il a enfin remporté, à 31 ans, le premier trophée de sa carrière, en devenant champion d'Allemagne avec le Bayern Munich.



Il a grandement contribué au 12e sacre en 13 ans du club bavarois, avec ses 26 buts inscrits en championnat (38 en 46 apparitions, toutes compétitions confondues), preuve supplémentaire que son efficacité est toujours redoutable, au sein d'une équipe ne manquant pas de joueurs talentueux (Olise, Musiala...).



Le meilleur joueur de la Bundesliga reste toujours aussi assoiffé de buts, puisqu'il vient de marquer le 450e de sa carrière lors de la victoire de l'Angleterre contre Andorre (1-0) en qualifications pour la prochaine Coupe du monde.



Aux Etats-Unis, il expérimentera, un an avant le Mondial-2026, des conditions climatiques promettant d'être éprouvantes, à Cincinnati, Miami ou Charlotte, où jouera le Bayern et où chaleur et humidité vont de pair. "Je ne m'inquiète pas du tout pour Harry. Cependant, il faut tenir compte du fait que les réactions aux hautes températures peuvent varier selon l'âge", a prévenu son sélectionneur Thomas Tuchel.