Walid Regragui : Les changements, importants pour tester certains joueurs

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a souligné, lundi à Fès, que les changements effectués lors du match amical contre le Bénin étaient importants pour évaluer le niveau de certains joueurs, tout en reconnaissant que les remaniements ont inévitablement un impact sur la performance globale.



Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, remportée par les Lions de l’Atlas sur le score (1-0), Regragui a relevé que les joueurs alignés avaient bien géré et permis à l’équipe de l’emporter tout en privant l’adversaire de véritables occasions de but.



Il a ajouté que ce match constituait une opportunité idéale pour offrir du temps de jeu à plusieurs éléments, notant que certains d’entre eux étaient assoiffés de démontrer leur valeur sûre avec la sélection.



«Ce qui compte dans les rencontres de fin de saison, c’est avant tout de gagner, surtout après un exercice riche en compétitions», a-t-il affirmé, en précisant que chaque match possède ses propres spécificités et que de nombreux détails peuvent en modifier le déroulement.



Il a par ailleurs souligné que certaines confrontations méritaient que l’on prenne des risques afin de tester des joueurs à des postes bien précis, assurant que «plusieurs aspects restent à améliorer».