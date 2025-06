Messi ouvre le bal, sans tambour ni trompette

Inter Miami contre Al Ahly: l'affiche n'est guère ronflante, mais doit lancer samedi (20H00 locales, 00H00 GMT) le nouveau Mondial des clubs, certes avec Lionel Messi en vedette américaine, mais dans un Hard Rock Stadium qui pourrait sonner bien creux.



Mais pour le patron de la Fifa Gianni Infantino, initiateur de ce projet n'échappant pas aux critiques, notamment sur la question de la surcharge calendaire, l'instant sera "historique", a-t-il promis dans un entretien accordé jeudi à l'AFP, affirmant même que la Coupe du monde des clubs allait ouvrir "une nouvelle ère pour le football".



"C'est un peu comme lorsqu'en 1930, la première Coupe du monde (des nations, NDLR) a commencé. Aujourd'hui, tout le monde parle de cette nouvelle Coupe du monde, c'est pourquoi elle est historique", a-t-il encore plaidé.



Le contexte n'est cependant pas simple dans le pays d'accueil de cette première édition, alors que les manifestations d'ampleur limitée se multiplient aux Etats-Unis contre la politique migratoire musclée du président américain, qui a notamment ordonné le déploiement de militaires à Los Angeles, où le Paris SG jouera dimanche son premier match contre l'Atletico Madrid.



Samedi, des agents de la patrouille frontalière seront présents au Hard Rock Stadium, et peut-être même la police fédérale de l'immigration (ICE).

Pas de quoi inquiéter outre-mesure M. Infantino, pour qui "la sécurité est une priorité absolue (...) Nous sommes en contact permanent avec les autorités et nous souhaitons que les supporters puissent assister aux matchs en toute sécurité", a-t-il dit.



Reste à savoir si les fans de foot, notamment ceux issus de la communauté latino, auront la volonté d'assister à la rencontre disputée par l'idole Messi et d'autres anciennes gloires du Barça, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba, venus l'épauler à l'Inter Miami.

Le tableau n'est donc pas très reluisant, à la veille de ce tournoi à 32 équipes que Gianni Infantino espère pourtant bien qu'il sera un franc succès.



En attendant, pour ce match d'ouverture, qui devra donner le ton pour la suite, le patron de la Fifa n'aura pas Donald Trump à ses côtés dans la tribune d'honneur. Plutôt féru de golf que de foot, mais jamais avare d'apparitions dans des compétitions sportives majeures comme le dernier Super Bowl, le président américain assistera au même moment à un défilé militaire organisé à son initiative à Washington, le jour de ses 79 ans.



Néanmoins, les regards seront inévitablement tournés vers les gradins du Hard Rock Stadium, pour voir si les 65.000 places auront fini par trouver chacune un occupant. Or à 48 heures du coup d'envoi, il restait encore des milliers de billets en vente, tout comme pour les 47 autres matches de la phase de groupes.



Pour y remédier, une réduction drastique, parfois jusqu'à 80%, des prix des billets, a été opérée ces dernières heures. La Fifa espère que cela suffira à entretenir l'illusion, sans quoi l'image de tribunes clairsemées donnerait des airs de fiasco au lancement du Mondial des clubs.

Reste le spectacle sur la pelouse... sera-t-il au rendez-vous ?

L'opposition semble quelque peu déséquilibrée entre l'Inter Miami, propriété de David Beckham, 3e de la conférence Est de la faible MLS (Championnat nord-américain), et Al Ahly, géant du foot africain avec ses records à la pelle (12 Ligues des champions, 45 fois champion d'Egypte).



Le club du Caire prend très au sérieux la compétition, puisqu'il vient d'enrôler le milieu de terrain international tunisien Mohamed Ali Ben Romdhane et a fait revenir l'attaquant des Pharaons Mahmoud Hassan, surnommé Trézéguet, devant former un duo redoutable avec le Palestinien Wessam Abou Ali présenté comme le joueur à suivre de près.



"Nous avons accepté le défi. Tout le monde attend de nous une victoire et une bonne performance contre l'Inter Miami. Nous ferons de notre mieux pour être compétitifs et présenter notre meilleur visage", a promis l'entraîneur espagnol José Riveiro.



Al Ahly "est un adversaire fort et expérimenté", a convenu Jordi Alba, s'empressant d'ajouter: "Nous espérons que nos supporters nous soutiendront, car leur soutien sera important".

L'appel sera-t-il entendu? A plus d'un titre, autant mieux éviter l'hallali.



Programme du week-end

Dimanche

01h00 : Al Ahly (Egy)-Inter Miami (EUA)

17h00 : Bayern Munich (All)-Okland (NZ)

20h00 : Paris-SG (Fra)-Atletico Madrid (Esp)

23h00 : Palmeiras (Bré)-Porto (Por).