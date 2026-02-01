Libération

SM le Roi félicite le Roi Felipe VI d'Espagne et le Souverain de Jordanie à l'occasion de leurs anniversaires
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SM le Roi Felipe VI d'Espagne, à l'occasion de son anniversaire.  Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au Souverain espagnol et à l'ensemble des membres de la Famille Royale.

Tout en partageant les sentiments de joie et de bonheur suite à cet heureux événement, SM le Roi réitère au Roi Felipe VI Sa fierté des liens d'amitié solides unissant, sur le plan personnel, les deux Souverains et les deux Familles Royales, ainsi que des relations séculaires basées sur le coopération constructive et la solidarité agissante liant les deux peuples amis.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également adressé un message de félicitations au Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, SM le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, à l'occasion de son anniversaire. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de longue vie au Roi Abdallah II, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple jordanien frère sous la sage conduite du Souverain jordanien.

Sa Majesté le Roi renouvelle Ses félicitations, accompagnées de Ses salutations chaleureuses à tous les membres de la noble Famille Royale de Jordanie, implorant le Tout-Puissant de renouveler cette heureuse occasion dans davantage de bonheur pour le Roi Abdallah II. 


