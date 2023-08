La Chambre de commerce, d'industrie et des services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima a organisé, récemment, une rencontre de communication sur le e-commerce et l'achat en ligne.



Cette rencontre, organisée en partenariat avec la Fédération nationale du e-commerce, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la Chambre pour la période 2021-2027 et de sa stratégie visant à soutenir et accompagner les commerçants, ainsi que les petites et les très petites entreprises de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, indique un communiqué de la Chambre.



Intervenant à cette occasion, le vice-président de la Chambre, Houssain Ben Tayeb, a souligné l'importance du commerce électronique, qui est devenu une nécessité urgente dans tous les domaines, notant que le secteur continue sa montée en flèche au Maroc, en enregistrant des transactions de plus de 19 milliards de dirhams en 2022.



Il a appelé les participants à partager leurs expériences et les bonnes pratiques en matière de commerce électronique avec les adhérents de la Chambre. Cette rencontre, animée par des experts en marketing numérique, a été marquée parla présentation d'exposés sur les différents types et les avantages du commerce électronique, ainsi que les nouveautés du e-commerce au Maroc, et les Success stories de certains "héros" du e-commerce.