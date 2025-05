La Bourse de Casablanca ouvre en hausse

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse vendredi, son principal indice, le MASI, prenant 0,04% à 17.603,48 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,07% à 1.435,66 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, lâchait 0,13% à 1.206,6 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, progressait de 0,29% à 1.729,25 pts.



Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Stroc Industrie (+5,52% à 57,9 DH), CMGP Group (+2,52% à 314,75 DH), Mutandis (+1,65% à 302 DH), S2M (+1,13% à 624 DH) et CFG Bank (+0,95% à 228,5 DH).



À l'opposé, Crédit du Maroc (-2,27% à 1.075 DH), SNEP (-1,75% à 675 DH), Involys (-1,53% à 96,5 DH), Cartier Saada (-1,51% à 32 DH) et Stokvis Nord Afrique (-1,28% à 53,8 DH) accusaient les plus fortes baisses



La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,09%.