Souss-Massa : Clôture de la 1ère édition du Forum international de l’industrie et des services

Les travaux de la première édition du Forum international de l’industrie et des services Souss-Massa ont été clôturés, mardi à Agadir, après deux journées d’échanges qui ont confirmé le rôle moteur de la région dans la nouvelle dynamique industrielle du Royaume.



Organisé par le magazine Industrie du Maroc et le Centre régional d’investissement Souss-Massa, en coopération avec la Wilaya de la région Souss-Massa, le Conseil régional, la CGEM Souss-Massa et la Chambre de commerce, d’industrie et de services, ce forum s'est penché sur les enjeux liés à la logistique, au financement, à l’innovation et à l’intégration des chaînes de valeur.



S’exprimant à cette occasion, la directrice générale de Technopark Morocco, Lamiae Benmakhlouf a rappelé que le Technopark d’Agadir et la Cité d’innovation forment actuellement "des catalyseurs majeurs de l’entrepreneuriat technologique" grâce à un partenariat public-privé impliquant la Région, la wilaya et le Centre régional d’investissement (CRI).



Pour Mme Benmakhlouf, le renforcement de cette plateforme régionale passera, à court terme, par la mise en place de fonds d’amorçage dédiés, l’élargissement du mentorat et l’activation d’un dispositif réglementaire offrant aux start-ups un accès simplifié à la commande publique, rapporte la MAP.



Pour sa part, Tarik Fadli, PDG d’Algo Consulting Group, a mis en avant la créativité et la détermination qui caractérisent les jeunes entrepreneurs de la région, tout en évoquant quelques freins à leur progression, notamment la complexité des procédures administratives et les références difficiles à fournir lors des appels d’offres.



Dans ce contexte, il a suggéré l’instauration d’un "sandbox réglementaire", espace d’expérimentation souple et sécurisé pour les projets innovants, ainsi que la création d’un crédit d’impôt Recherche & Développement destiné à soutenir la trésorerie des jeunes structures technologiques.



De son côté, l'expert cloud et IA, Houssine Oucouc, a exhorté les groupes privés marocains à s’engager davantage dans le capital-risque et à multiplier les partenariats avec les universités, estimant que cette synergie constitue un levier essentiel pour diversifier l’écosystème de l’innovation et renforcer la souveraineté technologique du Royaume.



Pour sa part, le Président-directeur général d’Aza Petrosolutions, Zakaria Azemzi, a souligné que les jeunes porteurs de projets doivent miser sur les niches technologiques issues des secteurs traditionnels de Souss-Massa, estimant que la proximité des bassins de production et la dynamique partenariale de la région constituent un atout décisif pour transformer une innovation locale en solution à vocation internationale.



Par ailleurs, les panélistes se sont accordés sur la nécessité d’articuler financement agile, mentorat qualifié et accès effectif au marché, soulignant que l’innovation technologique constitue désormais un levier incontournable de la compétitivité industrielle de Souss-Massa et, plus largement, du Royaume.



Le Forum international de l’industrie et des services a réuni pendant deux jours un large éventail d’acteurs économiques, décideurs publics, industriels, porteurs de projets, investisseurs et experts pour débattre du positionnement de Souss Massa comme pôle industriel émergent au centre du Royaume, de la transition énergétique, l’accélération industrielle, ainsi que des solutions et programmes de financement.



Des panels thématiques, conférences et rencontres B2B sont organisés pour favoriser les synergies entre les acteurs publics et privés et impulser de nouveaux projets structurants.