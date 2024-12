Rencontre à Tanger sur la durabilité en perspective de la Coupe du Monde 2030

Une table ronde sous le thème "la Coupe du Monde et les questions de durabilité" s’est tenue, mercredi à Tanger, en présence de responsables, d’élus et d’acteurs de la société civile.



Organisée par l’Observatoire pour la protection de l’environnement et des monuments historiques (OPEMH), en partenariat avec l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD), cette rencontre vise à présenter la vision des acteurs de la société civile pour faire de la Coupe du Monde une occasion pour réaliser une transition écologique et énergétique durable dans les différentes villes du Royaume.



S’exprimant à cette occasion, le coordinateur national de l’AMCDD, Abdelaziz Janati, a indiqué que l’organisation de la Coupe du Monde en 2030 est "un défi qui doit être relevé avec sérieux et responsabilité par toutes les composantes de la société, qu’il s’agisse des autorités officielles ou des instances civiles", ajoutant qu’il est nécessaire de s’engager avec une forte volonté pour faire de l’organisation de cet évènement un réel projet sociétal.



Les préparatifs pour cet événement sportif s'inscrivent dans une dynamique nationale, marquée par le lancement de plusieurs projets et initiatives, qui exigent d'accélérer la mise en œuvre des programmes et des engagements dans les domaines environnemental, économique, culturel et social, a-t-il poursuivi, notant que l’engagement collectif est essentiel pour relever ce défi majeur auquel la société marocaine fait face aujourd’hui.



M. Janati a également appelé à "adopter une approche participative dans la mise en œuvre des différents programmes, que ce soit en matière d'infrastructures, et de mise à niveau des villes et des espaces publics en vue accueillir les transformations à venir".



De son côté, le vice-président du Conseil communal de Tanger, Issam El Ghachi, a souligné que la ville a bénéficié du plus grand projet structurant sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à travers le programme "Tanger Métropole", rappelant que les mesures prises et les infrastructures réalisées ont métamorphosé la ville de Tanger.

Il a également relevé qu'un travail considérable est en cours et des solutions sont à l'étude, en particulier pour mettre en place des systèmes de transport intelligents et durables.



Pour sa part, Abderrahim Ksiri, membre l’AMCDD, a mis en avant, dans une déclaration à la MAP, l’importance de la collaboration entre les différentes composantes de la société civile environnementale au Maroc, en vue de faire du Mondial une opportunité d'investissements majeurs et de transformations profondes dans les domaines d'infrastructures, du transport et des villes durables.



"Nous sommes pleinement engagés à contribuer à cet effort national mené par les institutions gouvernementales et non gouvernementales, pour que l’organisation de cet événement mondial devienne un projet sociétal", a-t-il ajouté.