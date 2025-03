Ramadan: Trouver l’équilibre entre le corps et l’âme

Mois de piété et de recueillement, Ramadan offre aussi une opportunité pour éviter les mauvaises habitudes alimentaires dans le souci de contenir les excès et les carences.



Pour mener à bien son jeûne du point de vue de l’hygiène alimentaire et tirer pleinement parti de l’expérience ramadanesque tant purificatrice pour le corps et l’âme, les experts préconisent l’adoption d’une série de principes de bonne conduite nutritionnelle.



De l’avis d’Ikram Tikour, médecin nutritionniste, le mois sacré de Ramadan constitue "une période spirituelle et de jeûne, mais aussi un moment où l’alimentation doit être optimisée".



Interrogée par la MAP sur les principes fondamentaux d’une alimentation équilibrée et les meilleures stratégies pour maintenir un bon niveau d’énergie tout au long de la journée, Mme Tikour a indiqué qu'un rééquilibrage alimentaire adapté repose sur trois axes essentiels : la qualité des repas, l’hydratation et la modération.



Pour ce faire, elle appelle à prendre, dès le début, des repas simples et équilibrés en privilégiant des aliments nutritifs et à éviter les produits ultra-transformés. Il convient également de boire suffisamment d’eau pour compenser le jeûne sans surcharger l’organisme, tout en évitant les excès au moment du ftour pour ne pas perturber la digestion et le métabolisme.



A l’heure de la rupture du jeûne, la spécialiste en nutrition recommande de commencer par des dattes et un verre d’eau pour restaurer le taux de sucre sanguin, puis une soupe légère (harira, chorba, velouté,...) pour hydrater et préparer le système digestif. Il importe ensuite d’intégrer une source de protéines (viande blanche, poisson, œufs et légumineuses), des légumes et des féculents complets pour une satiété durable.



Au moment du Shour, l’experte conseille de miser sur les protéines comme les œufs, le yaourt grec ou le fromage ainsi que les glucides complexes (avoine, pain complet, etc) pour une énergie prolongée, tout en privilégiant les fibres pour éviter les fringales. En adoptant une alimentation réfléchie et équilibrée, le mois du jeûne peut devenir une période propice à l’amélioration des habitudes alimentaires et du bien-être général.



Pour les personnes souffrant de maladies chroniques, la nutritionniste les invite impérativement à consulter leur médecin traitant avant le Ramadan pour faire le point sur l’évolution de la maladie et chercher une éventuelle contre-indication du jeûne.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que pour de nombreuses personnes, le jeûne peut être une étape vers un mode de vie plus sain et plus équilibré. Toutefois, les personnes souffrant d'un problème de santé, tel qu'une cardiopathie, l'hypertension ou le diabète, ou encore les femmes enceintes et allaitantes doivent demander l'avis des médecins et spécialistes avant de pratiquer le jeûne.



Par Fadwa El Ghazi (MAP)