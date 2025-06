La session ordinaire du baccalauréat s'est déroulée dans de bonnes conditions

La session ordinaire de l'examen national unifié du baccalauréat 2025, qui a eu lieu du 29 au 31 mai dernier, s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un climat positif, a indiqué, lundi, le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.



Cette session a été marquée par l'engagement sérieux et responsable de tous les acteurs et intervenants dans la mise en œuvre des mesures organisationnelles, administratives, pédagogiques et logistiques adoptées, ce qui a largement contribué au succès de cet événement national important, souligne le ministère dans un communiqué.



443.769 candidats ont passé ces épreuves, avec un taux de participation de 96,9% pour les candidats scolarisés et de 63,6% pour les candidats libres, ajoute la même source, expliquant que ces taux reflètent une forte participation aux épreuves de cette session par rapport aux précédentes dans les deux catégories.



A l’instar des années antérieures, des mesures de lutte contre la fraude ont été mises en œuvre, ce qui a permis de constater 2.769 cas de fraude, en hausse de 12% par rapport à la session 2024, relève le ministère, ajoutant que des procès-verbaux sur ces cas ont été établis et seront soumis aux commissions régionales compétentes afin de décider des sanctions disciplinaires qui s’imposent conformément à la loi 02.13 relative à la répression de la fraude aux examens scolaires.



L’opération de correction des épreuves a commencé dans les 310 centres de correction, avec la participation d'environ 43.000 enseignants qui ont été mobilisés pour mener à bien ce processus, à la suite duquel les délibérations auront lieu le 13 juin, avant d’annoncer les résultats le 14 juin.



Le ministère a félicité toutes les femmes et tous les hommes de l'éducation et l'ensemble du personnel administratif qui ont veillé à ce que cette échéance soit organisée dans de bonnes conditions, saluant la forte mobilisation des partenaires du système éducatif et le grand soutien qualitatif dont il a bénéficié de la part des autorités judiciaires compétentes, des autorités sécuritaires et locales, ainsi que de la part des médias.



Le ministère a également salué la forte implication des parents et des tuteurs dans cette étape importante du parcours éducatif de leurs enfants, appelant tous les intervenants à poursuivre la mobilisation et l’engagement afin d'assurer le succès des prochaines étapes de cette importante échéance.