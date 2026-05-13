Rabat abrite la 6e Session de la simulation du Sommet international des enfants pour Al-Qods avec la participation d'enfants palestiniens

La 6e Session de la simulation du Sommet international des enfants pour Al-Qods s’est tenu, mardi à Rabat, avec la participation d'enfants de 24 nationalités dont six Palestiniens âgés de 11 à 16 ans, scolarisés dans des établissements relevant de la Direction de l'éducation d'Al-Qods.



Initiée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif relevant du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi Mohammed VI, et avec le soutien du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, sous le thème "Pour des médias qui rendent justice aux enfants palestiniens", cette manifestation coïncide avec la désignation de Rabat comme Capitale arabe des médias 2026.



Au programme de cette session, qui se poursuit jusqu'au 14 mai, figurent des visites éducatives à plusieurs services du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication –Département de la Communication, indique un communiqué de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.



Les enfants effectueront également une visite à l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC) et participeront à des ateliers artistiques et pédagogiques animés par l'équipe technique en charge de la plateforme "Haya" pour les enfants et les jeunes, qui vise à les sensibiliser aux valeurs d'Al Qods.



Cette plateforme, lancée par l'Agence en 2024 dans le cadre de sa Stratégie numérique 2024-2027, offre des dessins animés, des affiches interactives utilisant la réalité augmentée, un magazine éducatif et des marionnettes mettant en scène les personnages de "grain d'olive" et de "la clé", symbolisant la paix et le droit au retour, ajoute le communiqué.



En outre, cette session offre aux enfants palestiniens l'opportunité d'exprimer, devant leurs pairs, leur point de vue sur l'image véhiculée par les médias et sur le respect de leurs droits et de leur vie privée, conformément aux principes énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.



La session se conclura par une réunion plénière jeudi à l'Académie du Royaume du Maroc, en présence de ministres, de diplomates et de représentants d'organisations internationales accréditées au Maroc.

La cinquième session de la simulation du Sommet international des enfants pour Al-Qods a été tenue l'année dernière sous le thème "Pour les enfants de Palestine : Pas d’alternative à la paix".