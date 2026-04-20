Mobilité durable : Décideurs et industriels réunis à Rabat pour réfléchir aux mutations du secteur automobile

Le Policy Center for the New South (PCNS) a accueilli, lundi sur le campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Rabat, la conférence "RSK CONNECT AUTO", une rencontre de haut niveau axée sur l'industrie automobile et les enjeux stratégiques de la mobilité durable.



Initiée par le Centre régional d’investissement de Rabat-Salé-Kénitra (CRI-RSK) en partenariat avec le PCNS, cette conférence, tenue sous le thème "Dynamiques territoriales et opportunités d’investissement pour l’industrie de la mobilité durable" a réuni décideurs publics, chefs d'entreprises, investisseurs nationaux et internationaux, experts et industriels pour échanger autour des mutations profondes de l’industrie automobile mondiale et nationale.



La mobilité durable s’impose désormais comme un levier majeur de la compétitivité industrielle, de l’innovation et du développement territorial, a indiqué le secrétaire général du ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Brahim Benmoussa, à l'ouverture de l'événement.



Dans le contexte international actuel marqué par l’accélération de la transition énergétique et un essor technologique sans précédent, la mobilité durable devrait être perçue comme une nécessité et non comme un choix, a-t-il soutenu, précisant que le Royaume ambitionne "d'accompagner la transition vers des mobilités plus durables, innovantes et à forte valeur ajoutée", rapporte la MAP.



L’implantation à Kénitra de la Gigafactory, portée par Gotion Power Morocco, illustre cette nouvelle phase de développement industriel tournée vers les mobilités du futur et les industries à forte valeur ajoutée, a précisé M. Benmoussa, estimant que cette dynamique reflète la capacité du Maroc à anticiper les transformations du secteur automobile mondial et à se positionner sur les segments stratégiques de la mobilité du futur.



Il a rappelé que le Royaume, premier hub automobile du continent et destination industrielle compétitive, a su engager, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une transformation ambitieuse de son industrie, portée par le développement d’infrastructures de classe mondiale, un capital humain qualifié et un environnement d'affaires en constante amélioration.



De son côté, le directeur du CRI-RSK, Mohcine Benjelloun, a indiqué que l'industrie automobile évolue vers des modèles plus durables fondés sur l’électrification et l’innovation, sous l’effet conjugué des impératifs environnementaux, des avancées technologiques et des nouvelles attentes des marchés.

La mobilité durable est désormais "une réalité en construction", porteuse d’opportunités industrielles majeures pour les territoires capables d’anticiper et d’accompagner ces mutations, a-t-il précisé.



Dans ce contexte, le Maroc confirme son positionnement en tant que "destination d’investissement de premier plan et locomotive industrielle du continent", a-t-il poursuivi, notant que la région de Rabat-Salé-Kénitra figure parmi les pôles économiques les plus dynamiques du Royaume, à la faveur de sa localisation géostratégique, d'une connectivité multimodale performante, d'infrastructures modernes et d'un capital humain qualifié.



Dans la même veine, Mohammed Loulichki, senior fellow au PCNS, a estimé que cette rencontre offre l'opportunité d'engager une réflexion collective sur les enjeux de la compétitivité, de l’innovation et de l’investissement liés à l’avenir de l’industrie automobile et de la mobilité durable.

Les échanges devront favoriser le partage des meilleures pratiques et consolider les partenariats nécessaires pour accompagner le développement de cette industrie, a-t-il soutenu.



Au programme de cette rencontre figurent deux panels de haut niveau axés sur les enjeux de compétitivité industrielle et les perspectives de la mobilité du futur, ainsi que des sessions B2B entre de potentiels investisseurs et des acteurs de l’écosystème régional.



"RSK CONNECT AUTO" est une plateforme de dialogue et de rencontres entre acteurs publics et privés visant à faire de la région Rabat-Salé-Kénitra un pôle industriel innovant, durable et connecté aux grandes dynamiques internationales de la mobilité de demain.