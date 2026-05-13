CAN U17 Maroc 2026 : Les Lionceaux de l'Atlas en quête d'un doublé continental

Le Maroc accueille, pour la deuxième année consécutive, la Coupe d’Afrique des Nations U17, une compétition devenue au fil des éditions une véritable vitrine du football africain émergent. Du 13 mai au 2 juin, seize sélections du continent se donneront rendez-vous pour tenter de décrocher le prestigieux Trophée continental, mais aussi l’une des places qualificatives pour la prochaine Coupe du Monde U17 prévue au Qatar.



Tenant du titre, le Maroc abordera cette édition avec le statut de favori et l’ambition de confirmer les progrès constants du football national au niveau des jeunes catégories.



Les Lionceaux de l’Atlas avaient marqué les esprits lors de la précédente édition grâce à un parcours solide, mêlant discipline tactique, maîtrise technique et efficacité offensive. Cette nouvelle campagne représente donc un double défi: Défendre le Trophée et assumer les attentes du public marocain.



Placés dans un groupe relevé avec la Tunisie, l’Egypte et l’Ethiopie, les jeunes marocains devront rapidement afficher leurs ambitions. Les confrontations nord-africaines face à la Tunisie et à l’Egypte promettent une forte intensité, tant la rivalité sportive entre ces Nations est importante dans les compétitions continentales. L’Ethiopie, de son côté, tentera de créer la surprise et de bousculer la hiérarchie.



Au-delà de l’enjeu sportif, cette CAN U17 constitue également une étape importante dans la stratégie de développement du football marocain. Depuis plusieurs années, le Royaume multiplie les investissements dans les centres de formation, les infrastructures sportives et l’accompagnement des jeunes talents. Les performances des différentes sélections nationales, aussi bien masculines que féminines, illustrent les résultats de cette politique ambitieuse.



L’organisation successive de cette compétition confirme, également, la place grandissante du Maroc sur l’échiquier sportif africain et international. Habitué désormais à accueillir de grands rendez-vous continentaux et mondiaux, le Royaume renforce sa réputation de terre de football et de destination fiable pour les grandes compétitions.



Cette CAN U17 sera aussi l’occasion pour plusieurs jeunes joueurs de se révéler aux yeux des recruteurs et observateurs internationaux. Historiquement, cette compétition a souvent servi de tremplin à de futurs grands noms du football africain.



Portés par leur public et par la dynamique positive du football national, les Lionceaux de l’Atlas espèrent écrire une nouvelle page de leur histoire et conserver un Trophée qui symboliserait une fois encore la montée en puissance du football marocain sur la scène continentale.