RAM jette son dévolu sur les moteurs GEnx pour équiper ses Boeing 787 Dreamliner

Royal Air Maroc (RAM) a choisi le moteur GEnx-1 b pour alimenter ses deux Boeing 787 Dreamliner additionnels. Cette commande amène la flotte de la compagnie aérienne GEnx 787 Dreamliner à sept avions. La commande du moteur est évaluée à plus de $100 millions (USD).

«Les moteurs GEnx qui alimentent les Boeing 787 Dreamliners ont joué un rôle important dans les efforts de la RAM pour l’expansion de ses longs courriers », a déclaré Capitaine Fouad Tayed, vice-président directeur des opérations chez Royal Air Maroc. « La combinaison moteur-avion a fourni des performances et une fiabilité exceptionnelle, et nous attendons avec impatience d'accueillir ces avions additionnels dans notre flotte existante de 787. »

« La commande de la RAM pour les moteurs supplémentaires GEnx-1 b démontre la confiance de la compagnie envers le moteur », a déclaré Chaker Chahrour, vice-président et directeur général des ventes mondiales et du marketing pour GE Aviation. "GE Aviation et la RAM ont forgé une relation solide, et nous sommes très fiers de fournir la puissance du moteur pour soutenir les plans de croissance de la compagnie aérienne."

Plus de 1.600 moteurs GEnx-1 b ont été vendus à plus de 50 clients. Le moteur GEnx offre une efficacité énergétique jusqu'à 32 % plus élevée par rapport au moteur CF6 de GE, ce qui signifie 15% en moins de CO2. La chambre de combustion innovante « twin-annular pre-swirl » (TAPS) du GEnx, réduit considérablement l’oxyde d’azote (NOx) de 55% au-dessous des limites réglementaires d'aujourd'hui, et d'autres gaz réglementés jusqu'à 90%.

Basé sur le rapport de décibels par livres de Poussée, le GEnx est le moteur le plus silencieux GE produit en raison des grandes lames de ventilateurs, plus efficaces, et qui fonctionnent à une vitesse de pointe plus lente, ce qui entraîne une baisse de 40% des niveaux de bruit.

Les acteurs impliqués dans le partage des revenus de GEnx sont IHI Corporation du Japon, Volvo Aero de Suède, MTU d'Allemagne, Techspace Aero (SAFRAN) de Belgique, les moteurs d'avions safran de France et Samsung Techwin de Corée.

GE Aviation, une unité opérationnelle de GE (NYSE: GE), est un fournisseur mondial de moteurs à réaction et à turbopropulseurs, composants, systèmes numériques intégrés, avioniques, électriques et mécaniques pour aéronefs commerciaux, militaires, d'affaires et d'aviation générale.