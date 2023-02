Protection de l’environnement : La Direction provinciale de Aïn Chock et la société Epson s'engagent pour sensibiliser les jeunes

M. Abdelmoumen Talib, Directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la région Casablanca-Settat, a présidé, jeudi 23 février, un événement sur la protection de l’environnement, à l’école primaire Al Moutanabi.Etalé sur deux jours et ciblant 2500 élèves du primaire, du préscolaire ainsi que ceux à mobilité réduite, cet événement éducatif s'est tenu à la préfecture d'arrondissement Ain Chock, en présence de Mme Latifa Lamalif, Directrice provinciale de l’Education et de la formation à la Préfecture d’Arrondissement Aïn Chock ainsi que de Mme Chorouq Machtache, Epson Business Account Manager Vidéoprojecteurs – Afrique Francophone.Organisée par la Direction provinciale du Ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et du Sport, en partenariat avec la société EPSON, cette initiative a réuni le chef de la division des affaires pédagogiques, le chef de service de communication de l’Académie Régionale, les représentants de la préfecture de l'arrondissement Aïn Chock, les représentants de la société EPSON au Maroc, les autorités locales, les chefs de services de la Direction de Aïn Chock, les directrices des établissements scolaires.Etaient également de la partie, les membres de l’Association pour le développement de la coopération scolaire, la fédération des associations des parents, quelques acteurs associatifs, les médias ainsi que Mme Bouchra Baibanou, alpiniste et première femme marocaine et nord-africaine ayant escaladé l’Everest, le plus haut sommet du monde.S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre des projets de loi n°51.17, en particulier le projet 10 sur l’amélioration des activités de la vie scolaire et en application du contenu de la feuille de route « 2022-2026 », cet événement a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement de par diverses activités telles que les ateliers de recyclage des déchets, de peinture, de coloriage et de jardinage.Afin de susciter l’intérêt des enfants dans le processus de sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique, Mme Bouchra Baibanou, la première au Maroc à réaliser le challenge des sept sommets du monde, a été mobilisée en tant que témoin des dégâts et de la fragilité environnementale qu’elle a pu observer durant ses nombreux voyages.Comme l'ont expliqué les organisateurs, "le but était tout d’abord de faire prendre conscience aux enfants des merveilles dont recèle notre planète terre pour les amener ensuite à comprendre la nécessité impérative de la préserver des dangers qui la guettent, en changeant nos attitudes à l’avenir".Il est à noter que cinq établissements de la région de Sidi Maarouf étaient concernés : «école El Moutanabi », « école Ali ibn Talib », « école Salman Al-Farsi », « école El Nahda », et « école Ibn Kathir ».Afin d'inciter les enfants à adopter dorénavant des gestes simples ayant pour objectifs notamment, la réduction de la consommation d’eau, d’électricité, des quantités de déchets générés et du gaspillage alimentaire, Epson a fait don aux différents établissements, d’outils tels que les projecteurs solaires LED, des équipements de jardinage, des lampes à énergie solaire ainsi que des kits pour atelier de coloriage, permettant l’organisation régulière d’ateliers autour de la thématique de l’environnement.400 exemplaires d’un "livret vert" illustrant de façon ludique et didactique l’importance du respect de l’environnement, réalisé par les Responsables de l’Environnement de la Direction provinciale de Ain Chok, en partenariat avec Epson, ont également été distribués aux différents établissements scolaires.Après avoir souligné l’importance des activités pédagogiques dans le processus de sensibilisation à l’environnement dans le milieu scolaire, M. Abdelmoumen Talib a salué dans sa déclaration la participation active des responsables éducatifs, des élèves ainsi que de la société EPSON. Il a en outre insisté sur la nécessité de l’ouverture aux partenaires de l’écosystème éducatif pour une meilleure sensibilisation des jeunes.Tout en louant les efforts déployés par l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Casablanca-Settat, dans ce domaine, Mme Chorouq Machtache a de son côté pris la peine de rappeler que l’engagement d’Epson en faveur du développement durable ne date pas d’aujourd’hui.En effet, en 1988, c’était la première société au monde à annoncer qu’elle éliminait de ses activités les chlorofluorocarbones (CFC) qui attaquent la couche d’ozone. Elle a également rappelé que, depuis cette date, le constructeur japonais a multiplié les études démontrant ainsi les progrès qu’a accomplis l’entreprise dans ce domaine. Des progrès que l'on peut retrouver dans son dernier Rapport de Développement 2021-2022.