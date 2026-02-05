Près de 4 cancers sur 10 dans le monde seraient évitables

Causés par le tabac, des infections, l'alcool ou encore la pollution de l'air, près de quatre cancers sur dix dans le monde seraient évitables, selon une estimation de l'agence contre le cancer (Circ) de l'Organisation mondiale de la santé, dévoilée mardi et incitant à améliorer la prévention.



Cette étude, publiée dans Nature à la veille de la Journée mondiale contre le cancer, estime que 37,8% des nouveaux cas de cancer identifiés en 2022, soit environ 7,1 millions de cas, étaient liés à des causes évitables.



Si l'importance des risques évitables est souvent rappelée par les spécialistes de santé publique et d'oncologie, ce travail cherche à mieux mesurer l'impact de ces facteurs sur la survenue des cancers, là où d'autres se focalisaient surtout sur la mortalité.



La dernière édition du "fardeau global des maladies" de l'OMS estimait ainsi qu'environ 44% des morts du cancer dans le monde étaient imputables à des risques évitables, mais n'intégrait pas les agents infectieux, pointent les scientifiques dans Nature.



Ils ont examiné pour leur part 30 facteurs de risques évitables, dont le tabac, l'alcool, un indice de masse corporelle élevé, l'inactivité physique, la pollution de l'air, les rayons ultraviolets et, pour la première fois, neuf infections cancéreuses.



Après l'exploitation de données sur 185 pays et 36 types de cancer, l'étude pointe le tabac comme principale cause évitable de cancer à l'échelle mondiale, responsable de 15% des nouveaux cas, devant des infections (10%) et la consommation d'alcool (3%).

Près de la moitié des cancers évitables dans le monde chez les hommes et les femmes sont concentrés sur trois familles de cancers: poumon, estomac, col de l'utérus.



Les cancers du poumon sont principalement liés au tabagisme et à la pollution de l'air, ceux de l'estomac largement attribuables à une infection à Helicobacter pylori, ceux du col de l'utérus majoritairement causés par le papillomavirus humain (HPV).

Il existe cependant d'importantes différences entre hommes et femmes, mais aussi entre régions du globe.



La proportion de cancers évitables est ainsi bien supérieure chez les hommes que chez les femmes: 45% des nouveaux cas de cancer pour les premiers en 2022, 30% pour les secondes.



Chez les hommes, dans le monde entier, le tabagisme représentait environ 23% des nouveaux cas de cancer, devant les infections (9%) et l'alcool (4%). Parmi les femmes, les infections totalisaient 11% des nouveaux cas, devant le tabagisme (6%) et un indice de masse corporelle élevé (3%).



A travers la planète, chez les femmes, les cancers évitables variaient de 24% des nouveaux cas en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest à 38% en Afrique subsaharienne. Chez les hommes, le fardeau le plus élevé était en Asie de l'Est (57%), le plus faible en Amérique latine et aux Caraïbes (28)%.