Le Premier ministre tchèque moqué pour s'être acheté un globe pour repérer le Groenland

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis est devenu la risée des réseaux sociaux après avoir annoncé s'être procuré un globe terrestre coûteux pour voir où se trouvait le Groenland.



"J'ai acheté ce globe pour 15.000 couronnes (617 euros), un beau, grand globe, pour voir où se trouve exactement ce Groenland", a déclaré M. Babis aux journalistes lundi, interrogé sur la position de son gouvernement concernant les vues du président américain Donald Trump sur le territoire autonome du Danemark.



Mardi, le milliardaire autoproclamé "trumpiste" est allé plus loin dans une vidéo sur Facebook, mettant en avant les vertus d'un globe terrestre en comparaison avec des cartes qu'il a accusées de fausser les réalités géographiques.



"Sur ce beau globe, on peut voir la taille réelle du Groenland par rapport aux Etats-Unis et à l'Europe. Et là, à proximité, se trouve la Russie et, s'il y avait un conflit, Dieu nous en préserve, la fusée n'aurait pas à voler longtemps", a-t-il ajouté.



Les moqueries ont rapidement envahi les réseaux sociaux, à la fois sur le prix de l'objet, plus de dix fois supérieur à ceux habituellement payés par les Tchèques qui vont de 400 à 1.000 couronnes, que sur les propos tenus par le Premier ministre.



"Les arnaqueurs frappent encore. Ils ont vendu un globe à un retraité crédule pour 15.000 couronnes", titre ainsi une caricature, tandis que sur X, "BezeLzi" ("SansMensonges") suggère que M. Babis, qui veut réduire l'aide à l'Ukraine, devrait chercher ce pays en guerre contre la Russie sur sa jolie mappemonde pour "apprendre à quel point la guerre est proche".



Selon Ondrej Sveda, porte-parole du site de comparaison de prix Heureka, les recherches sur les globes terrestres étaient devenues populaires. "Depuis lundi, nous avons constaté une croissance de 420%, soit un bond de plusieurs centaines de recherches", a-t-il déclaré à l'AFP.



M. Babis, 71 ans, est revenu au pouvoir en décembre, et est à la tête d'une coalition composée de son parti ANO et des formations de droite La voix des automobilistes et d'extrême droite SPD.