Laura Fernandez, partisane de la fermeté contre le crime, élue présidente du Costa Rica

Partisane de la manière forte contre le crime sur le modèle du président salvadorien Nayib Bukele, la politologue de droite Laura Fernandez, qui a revendiqué sa victoire dimanche à la présidentielle au Costa Rica, a promis de faire de la lutte contre la criminalité sa priorité.



Âgée de 39 ans, Mme Fernandez est l'héritière politique du président sortant, le conservateur Rodrigo Chaves, lui aussi admirateur de Bukele. Elle a dirigé deux ministères au sein du gouvernement de son mentor, au pouvoir depuis 2022.



Pour endiguer la violence liée au narcotrafic dans un pays longtemps considéré parmi le plus sûr de la région, celle qui se décrit comme la "candidate de la continuité" promet d'achever la construction d'une prison de haute sécurité inspirée du Centre de confinement du terrorisme (Cecot) de M. Bukele, d'alourdir certaines peines ou même de suspendre des droits dans les zones en proie au crime, à l'image d'un Salvador placé sous un long régime d'exception.



"Vous pouvez être sûr que (...) la sécurité restera l'une des principales priorités" du gouvernement, a-t-elle promis au président salvadorien dans une vidéo durant la campagne électorale.

Ce dernier l'a immédiatement félicitée par téléphone dimanche soir, dès les premiers résultats.



Ses opposants la taxent d'"opportunisme" pour avoir adopté ce modèle Bukele, très populaire dans de nombreux pays d'Amérique latine pour avoir mis fin à la violence des gangs mais dénoncé par des défenseurs des droits humains pour ses dérives, des détentions arbitraires et des actes de torture.



Mme Fernandez espère par ailleurs disposer d'une majorité parlementaire pour pouvoir opérer des changements au sein du pouvoir judiciaire, que Rodrigo Chaves tient pour responsable de l'augmentation de la criminalité liée au trafic de drogue.



Une pâle copie



Née à Puntarenas, port du Pacifique frappé par le narcotrafic, Laura Fernandez a adopté le style sarcastique et frontal du président Chaves.

Cette spécialiste des politiques publiques a affirmé pendant la campagne ne pas vouloir "se battre avec les cochons" pour ne pas finir couverte de boue.



"Son ton est grossier et populiste, une pâle copie du président", a moqué Laura Chinchilla, première femme présidente du Costa Rica qui avait également remporté l'élection dès le premier tour en 2010.



Mme Fernandez sera la deuxième femme à gouverner le Costa Rica.

Ses adversaires affirment qu'elle n'est qu'une marionnette et que c'est son mentor qui gouvernera en coulisses.

Ils redoutent également qu'elle tente de modifier la Constitution pour que le président sortant soit autorisé à se représenter dans quatre ans, ce qui est actuellement interdit par la loi.



Vision conservatrice



Fille d'un agriculteur et d'une enseignante, Mme Fernandez raconte avoir été élevée au milieu des vaches et des oies et avoir aidé à emballer des clous dans une quincaillerie familiale de San José pendant ses vacances scolaires.



Amatrice de pêche, de cuisine et de course à pied, elle se définit comme "libérale sur le plan économique et conservatrice sur le plan social".

Son programme prévoit d'ailleurs la vente d'actifs de l'Etat.



Catholique ayant étudié dans un collège de religieuses, elle s'est remariée et a une petite fille de trois ans.

"Si vous êtes favorable à l'avortement, à l'euthanasie et que vous pensez que la famille n'est pas importante, passez votre chemin", affirme-t-elle.

