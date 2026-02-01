35 ans après avoir perdu sa gourmette, elle la retrouve en photo sur Facebook

Il y a trente-cinq ans, Emmanuelle Sauvée a perdu sa gourmette d’enfance alors qu’elle se baladait dans le bourg d’Argentré-du-Plessis en France. Malgré de nombreuses recherches à l’époque, la gourmette est restée introuvable. Jusqu’à cette semaine, quand un habitant a posté un message sur Facebook. Sa grand-mère l’avait trouvée et conservée précieusement. Emmanuelle Sauvée va pouvoir la récupérer ce lundi 2 février 2026.



La semaine dernière, lorsqu’il prend le café avec sa mère, Anthony Veillé entend parler de cette gourmette trouvée par sa grand-mère à l’époque. « Elle est allée à la mairie pour signaler sa découverte, raconte-t-il. On lui a dit que si quelqu’un venait, on la préviendrait. Mais pas de nouvelles. »



« Ma mère l’avait récupérée dans les affaires de ma grand-mère quand on avait vidé la maison. Elle m’a raconté toute l’histoire et je lui ai proposé de mettre un message sur les réseaux sociaux », explique Anthony Veillé. Il rejoint différents groupes sur Facebook liés à la commune, comme « Bien vivre à Argentré-du-Plessis». Et à peine quelques heures plus tard, une internaute réagit en disant qu’il s’agit de la gourmette de sa fille.



« Cette dame, je la connais, sourit Anthony Veillé. Elle et son époux étaient mes professeurs au collège Saint-Joseph, en histoire-géo et en arts plastiques. » L’homme fait néanmoins quelques vérifications rapides afin de s’assurer que ce n’est pas un faux profil, mais « avec la date de naissance au dos de la gourmette, on a vite vu que ça collait ».