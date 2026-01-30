L'influenceur star Khaby Lame vend sa société près d'un milliard de dollars

L’humour paie, et parfois très bien : la star de TikTok Khaby Lame, connue pour ses vidéos humoristiques muettes, vient de réaliser une transaction financière historique en cédant, pour la modique somme de 975 millions de dollars, 51% des parts de sa société au groupe d’investissement Rich Sparkle Holdings, rapporte RFI.



Il faut dire que Lame est une véritable «machine à cash». A seulement 25 ans, le natif de Dakar – qui a obtenu la nationalité italienne en 2022 – est suivi par plus de 160 millions d’abonnés sur TikTok et ses publications dépassent régulièrement les 300 millions de vues !



Rich Sparkle Holdings obtient les droits exclusifs de sa marque Step Distinctive Limited pour 36 mois, tout en laissant à Lame la direction opérationnelle de sa société. Pour maximiser le potentiel de monétisation, l’entreprise prévoit de lancer des produits co-brandés et d’exploiter le commerce en ligne.



Car l’accord comprend la création d’un «jumeau numérique dopé à l’IA» de Khaby Lame, capable de produire du contenu de live shopping dans toutes les langues et en s’adaptant aux différents fuseaux horaires ! L’équipe de l’influenceur sera toutefois chargée de valider les contenus avant leur publication, histoire de prévenir tout dérapage…



Des tonnes de frites s’échouent sur les plages anglaises



Marée jaune au Royaume-Uni. Des milliers de sachets de frites ont récemment envahi une plage du Sussex, au sud de l’Angleterre, plusieurs jours après la tempête Goretti. Pas des frites de piscine qui se seraient envolées, mais bien des pommes de terre surgelées.



Plusieurs conteneurs maritimes transportant de la nourriture et des emballages sont tombés à l’eau lors de la tempête et se sont échoués sur la côte, rapporte la BBC. Joel Bonnici, habitant d’Eastbourne, raconte avoir été stupéfait lors de sa promenade du week-end. «On aurait dit des plages de sable doré des Caraïbes», explique-t-il, précisant que dans certaines zones, les frites étaient enterrées dans le sable à presque un mètre de profondeur.



Face à l’ampleur de la pollution, un appel à volontaires a été lancé sur les réseaux sociaux afin d’aider au nettoyage du littoral. La priorité est donnée au retrait des sacs plastiques, qui représentent un danger sérieux pour la faune marine. Les garde-côtes britanniques assurent qu’aucun autre conteneur n’a été repéré en mer après un survol de la zone.

