Pr. Isselmou Khalifa : La pédiatrie, une spécialité médicale très développée au Maghreb

La pédiatrie est une spécialité médicale très développée dans les pays du Maghreb, a souligné vendredi à Marrakech, le président de la Société mauritanienne de pédiatrie, Pr. Isselmou Khalifa.



Les pays du Maghreb sont dotés de grands spécialistes en pédiatrie, une discipline médicale ayant connu, ces dernières années, une évolution remarquable dans cette région du monde, a souligné ce spécialiste dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, en marge des travaux des "Journées de printemps Dr. Amine Slaoui".



L'évolution qu'a connue cette spécialité est due notamment à la nette amélioration des normes de santé dans les pays du Maghreb, a-t-il expliqué.



A rappeler que "les journées de printemps Dr Amine Slaoui" sont jumelées avec les 5èmes Rencontres africaines de pédiatrie et les 9èmes Rencontres de l'Association des pédiatres de langue française (APLF).



Tout en exprimant sa joie de prendre part à cet événement scientifique d’envergure dédié au partage d’expertise liée à la prise en charge des maladies pédiatriques, Pr. Isselmou Khalifa a mis en relief l’intérêt particulier que porte SM le Roi Mohammed VI aux questions de l’enfance et de la santé de l’enfant en particulier.



Par ailleurs, il a mis l’accent sur l’étroite collaboration liant, depuis les années 90, les associations maghrébines, les associations francophones et les associations africaines dans le domaine de la recherche et la formation dans la pédiatrie.



Dans une déclaration similaire, le président de la Société tunisienne de la pédiatrie, Dr. Khalid Menif, a relevé que la pédiatrie est sujette à des différences en allant d’un pays africain à l’autre. En effet, la pédiatrie est très développée dans les pays du Maghreb, alors qu’au niveau de l’Afrique subsaharienne, cette discipline souffre de plusieurs contraintes et défis de différents genres, a-t-il déploré, relevant que ce genre de rencontres permet aux pédiatres africains de partager leurs expériences et de tirer vers le haut cette spécialité médicale.



Organisés sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem par l’Association casablancaise des pédiatres privés (ACPP) et l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), ces événements scientifiques et médicaux d’envergure abordent différentes thématiques relatives notamment à la santé de l’enfant, la santé périnatale, des nouveau-nés, la vaccination, la nutrition ainsi que les infections et les pathologies pédiatriques.



Lors de ce conclave, les participants auront l’occasion de débattre de plusieurs thèmes, entre autres, "Les vaccins : Du développement à la mise à disposition", "La dette immunitaire", "Le devenir de la pandémie de Covid-19", "L’importance de la vaccination antigrippale chez l’enfant en temps de Covid-19" et "La riposte Covid : Expérience des pays africains".