Poursuite des efforts pour maîtriser le feu de forêt dans le Nord du pays

Les efforts des différentes équipes d'intervention se poursuivent pour maîtriser le feu de forêt qui s'est déclaré au niveau de la commune Bni Layeth, caïdat Bni Hassan à la province de Tétouan, ont indiqué des sources locales de la province.



Selon les mêmes sources, les équipes d’intervention font face à des conditions défavorables dont les fortes rafales de vent et le manque de visibilité en raison de la fumée, ce qui rend encore plus difficile les interventions visant à venir à bout de l’incendie.

Par ailleurs, 35 opérations de largage d’eau ont été menées à l’aide des avions bombardiers d'eau "Canadair".



Quelque 400 hectares de forêt ont été ravagés par l’incendie, ajoutent les mêmes sources, précisant que, jusqu’à présent, aucune perte humaine n’est à déplorer.



Par ailleurs, les efforts se poursuivent également pour maîtriser l'incendie qui s’est déclaré à la forêt de "Bouhachem Jbel El Alam", relevant des communes de Tazourt et Bni Aârouss dans la province de Larache, ont indiqué jeudi des sources locales de la province.



Les efforts déployés par les différentes équipes d'intervention ont permis de sécuriser le centre Moulay Abdeslam et les douars avoisinants, ajoutent les mêmes sources, précisant qu’aucune perte humaine n’est à déplorer.



Les équipes d’intervention ont, par ailleurs, réussi à encercler 7 foyers de feu relativement importants, alors que la mobilisation se poursuit pour venir à bout d’autres foyers de moindre importance, selon les mêmes sources.