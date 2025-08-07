Casablanca: Remise d'équipements destinés à des projets générateurs de revenus au profit d’anciens détenus

La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a organisé, jeudi au Centre d'accompagnement et de réinsertion de Casablanca, une cérémonie de remise d'équipements destinés à des projets générateurs de revenus au profit d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires.



Bénéficiant à 27 personnes, cette initiative s'inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus et l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), visant à promouvoir la dignité de cette frange de la société et à prévenir les situations de vulnérabilité susceptibles d'induire à la récidive.



Dotée d'une enveloppe budgétaire de 1.233.737,62 dirhams, elle vise à favoriser la réinsertion des anciens détenus dans le tissu socio-économique national, en mettant à leur disposition des équipements nécessaires au lancement de projets générateurs de revenu.

A cette occasion, le coordonnateur de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, Abdelouahed Jamali Idrissi, a souligné que la Fondation œuvre à assurer la prise en charge des pensionnaires, ainsi que l'accompagnement et la réinsertion post-carcéraux.



Cette opération, qui consiste en la distribution d’équipements à d’anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires, incarne de manière tangible l’une des expressions de la bienveillance constante dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure cette frange de la société, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.



M. Jamali Idrissi a ajouté que cette initiative, qui s’inscrit dans la continuité des programmes d’insertion menés par la Fondation, vise à valoriser les formations et à capitaliser sur les compétences et aptitudes acquises durant la période d’incarcération.



Pour leur part, plusieurs bénéficiaires ont salué l’accompagnement dont ils ont bénéficié tout au long de leur incarcération, indiquant avoir pris part à des ateliers de formation axés principalement sur le développement des capacités personnelles, la digitalisation et la sécurité sanitaire.



Ils se sont dits heureux de bénéficier de ces équipements, qui leur permettront de lancer leurs propres projets, faciliter leur réinsertion et améliorer leur situation économique.

Les projets ayant bénéficié de ce soutien englobent diverses activités concordant avec la nature des formations et des qualifications professionnelles des bénéficiaires, ainsi que les besoins du marché de l’emploi, tout en tenant compte des spécificités socio-économiques de la région.



Les programmes de réinsertion de la Fondation comprennent notamment la formation professionnelle, la santé, l’éducation ainsi que l’accompagnement social et administratif, avec un suivi de chaque bénéficiaire assuré par les centres régionaux d’accompagnement et de réinsertion.



La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus œuvre sans relâche à la promotion de programmes de requalification et de réinsertion conformément aux Hautes Orientations Royales.

Elle offre aux détenus une seconde chance de se réinsérer dans la société et surtout prévenir la récidive.