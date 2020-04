Poursuite des actions de solidarité dans la région de Marrakech-Safi

L'Association des lotisseurs et promoteurs de l'immobilier résidentiel et touristique de la région de Marrakech-Safi (ALPI-région de Marrakech-Safi) a annoncé avoir mis en place un dispositif pour contribuer à venir en aide aux familles nécessiteuses, dans le cadre de l'élan national de solidarité et des efforts visant à atténuer les effets socioéconomiques de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) sur les populations.

Ainsi, l’Association a mené une première opération portant sur l'octroi de 6.400 paniers de produits alimentaires, dont 1.700 paniers ont été distribués aux ménages concernés dans la province de Safi, 500 à Essaouira, 2.000 à Rehamna et 1.200 dans la province d’Al Haouz, alors que la distribution de 1.000 paniers au niveau de la commune de Marrakech a été lancée samedi, indique un communiqué de l’ALPI- région de Marrakech-Safi.

D'autres actions importantes ont été également concrétisées, relève la même source, précisant qu’il s'agit de la contribution des promoteurs immobiliers installés à Safi au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Covid-19, à hauteur de 900.000 DH, et de la prise en charge des nouveau-nés abandonnés pendant toute la période de confinement. Et de poursuivre qu’un promoteur à Essaouira a, de son côté, mis un hôtel (22 chambres et restauration) à la disposition de la Direction régionale de la santé, tandis qu’un autre a fait don de 190.000 DH pour l'équipement d'un hôpital à Chichaoua.

L'Association a, en outre, rappelé que ses premières actions et contributions ont été entreprises sous diverses formes, pour un montant estimé à 1.400.000 DH, outre la mise à la disposition de la Direction régionale de la santé d’un appart hôtel de 120 appartements.

L'ALPI-région de Marrakech-Safi a tenu à remercier vivement l'ensemble de ses membres, notamment ceux installés dans les différentes provinces de la région de Marrakech-Safi, pour leur mobilisation, tout en faisant part de son engagement à continuer à contribuer aux efforts déployés à l’échelle nationale, sous la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, afin d’enrayer la propagation de cette pandémie.