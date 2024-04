Pour un nouveau paradigme pour les relations économiques Maroc-France

Les participants au Forum économique Maroc-France, tenu vendredi à Rabat, sous le thème "Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales", ont appelé à concevoir les relations économiques Maroc-France à travers un nouveau paradigme, dont les maîtres mots sont le "made with Morocco" en vue d'une meilleure complémentarité et intégration des deux économies.



Le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, Mohamed Benchaaboun, a, ainsi, estimé que le nouveau paradigme devrait s'appuyer sur une relation solide qui, s’inscrivant dans le temps et tirant profit de l'histoire commune et riche des deux pays, est totalement en phase avec les ambitions et objectifs que le Maroc s’est fixés sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



M. Benchaaboun a identifié trois axes importants, à savoir la mise en place de nouveaux mécanismes financiers et non-financiers destinés aux entreprises marocaines et françaises de taille moyenne ou intermédiaire. Le deuxième axe vise à favoriser l’émergence de startups et d’entreprises innovantes qui se déploient soit en France ou au Maroc, tandis que le troisième consiste à encourager et accompagner l’intégration du Maroc dans la nouvelle distribution des chaînes de valeur .



De son côté, le directeur général de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri, a indiqué que les opérateurs marocains et français sont appelés à mettre en place ensemble de nouveaux schémas de colocalisation et d’intégration industrielle alliant proximité, sécurité et compétitivité.



Pour sa part, le directeur général du Groupe Avril, Jean-Philippe Puig, a appelé à une complémentarité entre acteurs français et marocains à même d'accélérer l’exécution des initiatives en cours, insistant sur l’accompagnement de l’agriculteur et son intégration dans la chaîne de valeur globale des acteurs agro-industriels.



Le président du conseil d’administration de Safran, Ross Mcinnes, quant à lui a dit préférer la notion de "made with", plutôt que celle du "made in", pour favoriser une meilleure complémentarité et intégration des chaînes de valeur. Il est temps de passer à un nouveau chapitre, celui du "grow with", pour croître ensemble, a-t-il estimé, mettant en avant l'importance de la formation et de la recherche et développement notamment dans le domaine des chaînes d'approvisionnement.



Organisé par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le MEDEF, ce forum a réuni plus de 500 leaders économiques marocains et français. Il a été marqué par la présence de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, Bruno Le Maire, du président de la CGEM, Chakib Alj et du président du MEDEF, Patrick Martin.