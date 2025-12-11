Pour le Kremlin, les récentes déclarations de Trump sur l'Ukraine sont "conformes" à la vision de Moscou

Le Kremlin a salué mercredi les dernières déclarations du président américain Donald Trump qui a notamment soutenu, dans un entretien au site Politico, que la Russie avait "toujours eu" l'avantage militaire sur le front en Ukraine.



"A bien des égards, concernant une adhésion à l'OTAN, les territoires, concernant le fait que l'Ukraine perd du terrain, c'est conforme à notre compréhension. A bien des égards, le président Trump a abordé les causes profondes du conflit", a déclaré à la presse le porte-parole du la présidence russe, Dmitri Peskov.



Selon M. Peskov, cet entretien du dirigeant américain, publié mardi, est "très important".

M. Trump y soutient que la Russie, car elle est "bien plus grande" et "plus forte" que l'Ukraine, bénéficie d'une position de négociation supérieure dans les pourparlers visant à mettre fin aux combats.



"De façon générale, c'est la taille qui l'emporte", a dit Donald Trump, en répétant qu'il ne souhaitait pas que Kiev rejoigne l'Otan, tout en affirmant que l'armée ukrainienne méritait "un immense respect" pour sa résistance.



Le dirigeant américain estime également que l'Ukraine, qui "a perdu beaucoup de territoires" depuis l'attaque russe à grande échelle lancée en 2022, devrait organiser des élections, accusant Kiev d'"utiliser la guerre" pour s'en abstenir.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi en disant être "prêt" à organiser une présidentielle à condition que ses alliés puissent garantir la sécurité du scrutin, alors que des bombardements russes ravagent quotidiennement le pays.



Mais la loi martiale, en vigueur en Ukraine depuis 2022, interdit l'organisation de scrutins dans de telles circonstances.



Le président américain, qui souffle le chaud et le froid dans ses relations avec son homologue ukrainien, l'avait dernièrement également accusé de ne "pas avoir lu" les dernières propositions de Washington pour trouver une issue diplomatique au conflit.



Le plan de Washington prévoyait initialement que l'Ukraine cède des territoires non occupés par la Russie, une possibilité rejetée par Kiev.