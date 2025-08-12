Augmenter la taille du texte
Jeudi 28 Août 2025

Port de Tarfaya: Hausse de 125 % des débarquements de la pêche à fin juillet
Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Tarfaya ont enregistré une hausse spectaculaire de 125 % durant les sept premiers mois de l'année en cours, pour se chiffrer à 21.344 Tonnes (T), contre 9.503 T à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a aussi progressé de 55 % pour atteindre plus de 264,70 millions de dirhams (MDH) à fin juillet 2025, contre 170,92 MDH, durant la même période de l'année précédente, a précisé l'ONP dans son rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèces, les débarquements des poissons pélagiques au niveau de cette plateforme portuaire ont également affiché une augmentation spectaculaire de 151% à 17.312 T (78,76 MDH) durant les sept premiers mois de l'année en cours, contre 6.902 T (39,27 MDH) l'année écoulée.

Par ailleurs, les captures de poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont progressé de 98 % à fin juillet 2025 pour s'établir à 2.183T, pour une valeur estimée à environ 41,90 MDH (+79%), contre 23,40 MDH/1.102 T à fin juillet 2024, rapporte la MAP.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 523.765T à fin juillet 2025, en baisse de 16% par rapport à la même période de l'année précédente.

En valeur, ces débarquements ont reculé de 3% pour s’établir à près de 6,14 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 6,30 MMDH un an auparavant.
 

