Espagne-Maroc : Un Forum économique sous le signe du dialogue sectoriel et de la complémentarité stratégique

La rencontre entrepreneuriale Espagne–Maroc, tenue mercredi à Madrid, a mis en lumière la dimension stratégique d’un partenariat multidimensionnel appelé à se renforcer, confirmant la volonté des deux pays de hisser leur coopération économique à un niveau supérieur.



Organisé à la veille de la 13ᵉ Réunion de Haut Niveau, ce rendez-vous a été l'occasion de soulever la convergence des priorités économiques des deux pays, la complémentarité stratégique de leurs économies et la place centrale des entreprises dans la nouvelle dynamique bilatérale.



L’événement, organisé par la Confédération espagnole des organisations patronales (CEOE) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a rassemblé un large éventail de responsables institutionnels, d’opérateurs privés et de représentants d’organisations patronales. La forte participation témoigne de la vitalité du partenariat maroco-espagnol et de la détermination des deux pays à explorer de nouveaux champs de coopération dans un contexte international en pleine mutation, rapporte la MAP.



Les travaux du Forum se sont articulés autour de deux panels mettant en avant la diversité des secteurs porteurs des deux économies et l’ampleur des enjeux partagés. Le premier, consacré à l’eau, à l’énergie et à la mobilité, a permis d’aborder les défis communs ainsi que les opportunités croissantes de collaboration dans ces domaines stratégiques.



A cette occasion, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, a rappelé que la proximité géographique entre le Maroc et l’Espagne s’accompagne d’une "complémentarité des risques" face aux enjeux climatiques. Il a mis en avant le programme ambitieux marocain visant la réalisation de 22 stations de dessalement, dont plusieurs sont développées en partenariat avec des entreprises espagnoles.



M. Seddiki a également souligné les synergies dans les chaînes de valeur de la mobilité terrestre, maritime et aérienne, notant que le développement de l’industrie automobile marocaine s’inscrit dans la transition européenne vers l’électromobilité, avec la production de véhicules abordables comme enjeu majeur.



Le vice-président de la Fédération de l’énergie, Ahmed Nakkouch, a rappelé la profondeur historique de la coopération énergétique entre les deux pays, notamment à travers des projets structurants dans les domaines du gaz, de l’électricité et du dessalement. Selon lui, l’intérêt croissant de nouveaux opérateurs espagnols et de fonds d’investissement internationaux pour le marché marocain témoigne de sa dynamique.



Dans le même esprit, le vice-président de la CEOE, Julián Núñez, a mis en exergue l’expertise espagnole dans les infrastructures hydrauliques et de transport, estimant que ces acquis constituent un socle solide pour intensifier la coopération avec le Maroc dans des secteurs à forte croissance.



Le second panel a porté sur les opportunités de collaboration en Afrique et en Amérique latine, où le Maroc et l'Espagne disposent de positionnements stratégiques complémentaires. Le secrétaire permanent du Conseil entrepreneurial ibéro-américain (CEIB), Narciso Casado, a rappelé que son organisation est un vaste réseau qui s'emploie pour renforcer l’intégration économique dans l’espace ibéro-américain.



Il a salué à cet égard le rôle du Maroc, observateur auprès du Sommet ibéro-américain et de l’Alliance du Pacifique, en tant que passerelle naturelle entre les deux rives.



Le vice-président général de la CGEM, Mehdi Tazi, a quant à lui mis en avant les infrastructures portuaires et logistiques marocaines, citant Tanger Med, Nador West Med et le futur port de Dakhla Atlantique comme leviers essentiels pour fluidifier les échanges avec l’Afrique. Il a également souligné la présence d’institutions financières marocaines dans une vingtaine de pays africains, facilitant l’implantation d’entreprises marocaines et espagnoles sur le continent.



Au terme de ces échanges, les participants ont convergé vers une conviction commune : la complémentarité stratégique entre le Maroc et l’Espagne ouvre de vastes perspectives pour la création de chaînes de valeur régionales, l’accès à de nouveaux marchés et le développement de projets conjoints structurants.



Ce Forum a ainsi confirmé la détermination des deux pays à renforcer un partenariat fondé sur la confiance, l’innovation et le dialogue sectoriel, tout en consolidant leur rôle de passerelles régionales vers l’Afrique et l’Amérique latine.