Des acteurs économiques turcs saluent l’ouverture du Maroc et sa capacité à accueillir les investissements étrangers

Plusieurs acteurs économiques et investisseurs turcs ont salué, vendredi à Istanbul, lors d’une séance de travail avec l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazraq, l’ouverture du Maroc et sa capacité à accueillir les investissements étrangers, soulignant que le Royaume a consolidé ces dernières années sa position de destination privilégiée des investisseurs internationaux.



Cette rencontre, qui s’est tenue en marge du Forum d'affaires et d'investissement Maroc-Turquie, en présence de la présidente du Conseil d’affaires Turquie-Maroc, Zeynep Bodur Okyay, aux côtés de plusieurs grands investisseurs turcs, pour la plupart déjà implantés au Maroc, a permis d’examiner les moyens de renforcer les partenariats économiques bilatéraux et d’identifier les opportunités offertes dans les secteurs à forte valeur ajoutée.



Dans ce sens, les investisseurs turcs ont salué l’ouverture du Maroc, désormais une destination de choix pour les entreprises turques grâce à sa stabilité politique, au développement de ses infrastructures et à l’amélioration constante de son climat des affaires.



Ils ont également mis en avant le rôle du Maroc comme porte d’accès stratégique aux marchés africains, un positionnement géographique qui offre des perspectives prometteuses aux entreprises turques souhaitant étendre leur présence au-delà de leur région immédiate.



A cette occasion, M. Lazraq a réaffirmé la volonté du Maroc d’accompagner les investisseurs turcs et de leur faciliter l'accès au marché marocain, relevant que la dynamique économique entre les deux pays reflète la volonté commune d’élever le partenariat bilatéral à des niveaux supérieurs.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Bodur Okyay a indiqué que les deux pays partagent plusieurs points de convergence, notamment des populations jeunes, une volonté commune de développement industriel, ainsi que le fort potentiel éolien et solaire, faisant de la transition énergétique un domaine porteur de coopération pour les deux pays.



Elle a rappelé l’intérêt croissant que portent les investisseurs turcs au Maroc ces dernières années, relevant la réussite de nombreux projets turcs dans le Royaume, particulièrement dans le textile, l’industrie papetière et les produits d’hygiène, ainsi que la volonté d’acteurs majeurs de l’automobile d’élargir leur présence au Maroc.



Elle a souligné que la Turquie a longtemps été un fournisseur clé de groupes automobiles mondiaux, et que le transfert d’une partie des chaînes de production vers le Maroc a encouragé plusieurs entreprises turques à rejoindre l’écosystème industriel marocain.



Mme Bodur Okyay a ajouté que les secteurs du textile et de l’aéronautique offrent également des perspectives prometteuses, le Maroc disposant de filières aéronautiques avancées appuyées par la formation, tandis qu’un nombre croissant d’entreprises turques spécialisées dans les composants aéronautiques manifestent un intérêt pour l’investissement dans le Royaume.



De son côté, la DG de la société turque SANIPAK au Maroc, Imane Zaoui, a indiqué que la participation de son entreprise au forum vise à présenter un exemple concret de réussite d’un investissement turc au Maroc, soulignant que la société est aujourd’hui un acteur de référence dans le secteur des produits papetiers.



Elle a estimé que la conjoncture actuelle constitue une “période idéale” pour se développer au Maroc, grâce à la stabilité politique, à la qualité des infrastructures et à l’accélération du rythme de développement portée par les grands projets, notamment l’organisation prochaine de la Coupe d’Afrique des nations et de la Coupe du monde 2030.



Le Forum d'affaires et d'investissement Maroc-Turquie se veut une plateforme opérationnelle destinée à accompagner l’élan croissant du partenariat économique maroco-turc, à encourager les flux d’investissements bilatéraux et à diversifier les domaines de coopération, dans la perspective de rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays et de réduire le déficit commercial actuel.