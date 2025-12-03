Le DG de la CDG plaide pour la généralisation du modèle économique des Caisses de dépôt à l'échelle continentale

Le directeur de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Khalid Safir, a plaidé, mardi à Nouakchott, pour la généralisation du modèle économique des Caisses de dépôt au niveau continental, en tant que pilier du développement durable.



S'exprimant lors de la 8e Conférence internationale du Forum des fonds de dépôt, M. Safir a expliqué que l’originalité du modèle de ces Caisses réside dans leur double mission : elles agissent à la fois en tant qu'acteur au service de l’intérêt général et acteur compétitif, capable d’œuvrer sur le long terme avec la prudence et la responsabilité nécessaires à la protection, au développement et à la mobilisation de l’épargne privée.



Le défi que nous rencontrons aujourd’hui consiste à mettre en valeur ce rôle de catalyseur de l’investissement et de protecteur de l’épargne, a-t-il noté, estimant qu'une Caisse de dépôt, du fait de la nature des fonds que le législateur lui confie, doit se positionner comme un acteur économique pouvant assumer, dans les limites de risques définies, le rôle de précurseur et d’amorçage dans des secteurs porteurs à encourager, mais qui n’attirent pas encore les investisseurs privés.



Et d’ajouter que la “Caisse d’épargne” est un partenaire incontournable des pouvoirs publics et des collectivités locales dans le financement des projets d’infrastructures, indiquant que ce forum a pour mission de convaincre les pays frères ne disposant pas de cet outil de la pertinence de ce modèle économique, rapporte la MAP.



Les Caisses de dépôt africaines jouent un rôle important en faveur de l’investissement dans des secteurs stratégiques clés tels que les infrastructures, l’immobilier, l’entrepreneuriat et les entreprises (en particulier les PME), tout en développant leurs activités dans d'autres domaines stratégiques nationaux selon les pays comme par exemple les énergies renouvelables, le tourisme, la mobilisation de l'épargne de la diaspora, etc.



De son côté, le directeur de la Caisse de dépôt et de développement de Mauritanie (CDD), Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, a mis en avant le rôle central que compte jouer la Caisse qu'il dirige en tant que partenaire stratégique de l’Etat et "partie de confiance" pour assurer la bonne mise en œuvre des grands programmes économiques et sociaux du gouvernement.



Par ailleurs, le responsable mauritanien a expliqué que l'importance de ces fonds réside dans leur capacité à fournir le capital nécessaire au développement durable, ainsi que dans leur flexibilité, qui leur permet d'intervenir dans des domaines tels que la transition énergétique, les infrastructures sociales ou le soutien au secteur privé et aux secteurs productifs.



Prenant la parole à l'ouverture de ce forum, des représentants gouvernementaux et des représentants d'organismes financiers régionaux et internationaux ont souligné l'importance des efforts concertés des différentes parties prenantes pour renforcer l'impact des fonds d'épargne sur le développement économique et social, conformément aux priorités nationales.



Placé sous le thème "Les caisses de dépôt, tiers de confiance, mobilisent l’épargne nationale au service du financement des politiques publiques", cet événement a été marqué par des séminaires sur des sujets tels que "Modèles innovants pour mobiliser l'épargne intérieure" et "Financement des politiques publiques".