Al Omrane réalise un CA de près de 3 MMDH à fin septembre

-
Le groupe OCP et l'ONUDI s'allient pour accélérer la transformation agricole et le développement industriel bas carbone
-
Royal Air Maroc ouvre la première ligne directe Casablanca-Los Angeles à partir de juin 2026
-
Espagne-Maroc : Un Forum économique sous le signe du dialogue sectoriel et de la complémentarité stratégique
-
La BAD approuve une garantie de 450 M€ pour accompagner l’OCP
-
Dakhla-Oued Eddahab : Une délégation économique canarienne explore les opportunités d'affaires et d’investissement
Pour les besoins de comparaison selon les mêmes bases, le CA au 30 septembre 2025 s'établirait à plus de 4,53 MMDH en application des dispositions en vigueur avant 2025, soit une progression de 28% par rapport à la même période de l'année 2024, indique Al Omrane dans un communiqué.
Au 3ème trimestre 2025, le CA comptabilisé selon les dispositions du nouveau plan comptable du secteur immobilier s'est élevé à 1,52 MMDH, rapporte la MAP. En application des dispositions en vigueur avant 2025, le CA de cette période s'établirait à plus de 1,63 MMDH, soit une hausse de 28% comparativement à la même période de 2024. Par ailleurs, les recettes enregistrées à fin septembre 2025 se sont chiffrées à environ 4,6 MMDH.
Les investissements réalisés par le Groupe durant les neuf premiers mois de 2025 ont atteint 3,91 MMDH, en croissance de 10%. Pour le 3ème trimestre 2025, les investissements se sont situés à 1,26 MMDH.
Pour ce qui est de l'endettement, il s'est établi à 5,9 MMDH à fin septembre dernier. Cette évolution s'explique principalement par la levée obligataire d'un montant de 1,5 MMDH réalisée en avril 2025 pour le financement des activités du Groupe.