Port de Safi : Hausse de 19% des débarquements de la pêche

Mercredi 15 Octobre 2025

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Safi ont atteint durant les neuf premiers mois de l'année en cours 43.172 tonnes (T), en hausse de 19%, par rapport à la même période de l’année 2024 (36.359 T), selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a affiché une hausse de 20% à fin septembre 2025, pour s'établir à 296,9 millions de dirhams (MDH), contre plus de 248,2 MDH à la même période un an auparavant, précise l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont augmenté de 22% pour atteindre 40.698 T pour une valeur estimée à 140,7 MDH, contre 33.442 T (107,9 MDH/+30%) au cours des neuf premiers mois de 2024.

En revanche, les captures des poissons blancs au niveau de cette infrastructure portuaire ont enregistré une baisse de 4% pour s'établir à 725 T pour une valeur de 42,7 MDH (+1%), contre 757 T (42,2 MDH) à fin septembre 2024.

S’agissant des céphalopodes, les quantités débarquées au cours des neuf premiers mois de 2025 ont connu une augmentation de 4%, soit 1.179 T avec des recettes évaluées à 109,7 MDH (+23%) contre 1.137 T pour une valeur estimée à 89 MDH à la même période de 2024.

Pour ce qui est des captures des crustacés, elles ont enregistré une baisse de 78% pour se chiffrer à 17 T (2,04 MDH/ -66%), contre 78 T (6,09 MDH) à la même période de 2024.

Au niveau national, les produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont enregistré, en termes de valeur, une baisse de 3% à plus de 8,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2025.

Le poids de ces produits s'est établi à 814.742 T, en repli de 13% par rapport à fin septembre 2024.

