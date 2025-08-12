Port de Mehdia: Hausse de 2% des débarquements de pêche à fin juillet 2025

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Mehdia ont atteint 11.596 tonnes (T) à fin juillet 2025, en hausse de 2% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures s'est également appréciée de 24% pour s'établir à plus de 77,85 millions de dirhams (MDH), contre plus de 62,90 MDH à fin juillet 2024, a fait savoir l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont augmenté de 1% à 11.226 tonnes (T) pour une valeur estimée à environ 42,18 MDH, contre plus de 40,38 MDH / 11.079T lors des sept premiers mois de 2024, rapporte la MAP.

En outre, les débarquements des poissons blancs ont chuté de 32% à fin juillet à 15 T pour une valeur de 746.000 DH (-29%), contre 1,05 MDH/22 T en glissement annuel.



En ce qui concerne les débarquements des céphalopodes, ils ont progressé de 47% pour atteindre 337 T avec des recettes de l'ordre de 34,17 MDH (+72%), alors que pour les crustacés, les débarquements de pêche ont reculé de -44% à 17T, générant des revenus de plus de 752.000 DH.