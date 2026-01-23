FITUR Madrid : Un levier de promotion de la destination Maroc et de sa diversité culturelle

La 46ᵉ édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR) de Madrid constitue un important levier de promotion de la destination Maroc et de sa diversité culturelle, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.



La participation soutenue et remarquée du Royaume à cet événement d’envergure mondiale, considéré comme la deuxième plus grande foire touristique au monde, offre une opportunité privilégiée de mettre en valeur l’offre touristique nationale, renforcée par la modernisation des infrastructures, la montée en gamme des services et la diversification des produits, a indiqué Mme Benyaich dans une déclaration à la MAP, en marge de l’inauguration officielle, jeudi, de FITUR 2026.



Cette participation est également l’occasion de mettre en lumière les avancées réalisées par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a érigé le tourisme en véritable moteur de développement économique et de création d’emplois.



Aujourd’hui, le Maroc dispose d’infrastructures de qualité qui répondent aux standards internationaux, notamment en matière d’organisation d'événements planétaires, grâce notamment à l’hospitalité reconnue du pays, a-t-elle relevé.



Mme Benyaich a, par ailleurs, souligné que la participation régulière du Maroc à la FITUR se reflète positivement dans les relations touristiques maroco-espagnoles, rappelant que l’Espagne constitue le deuxième marché émetteur de touristes vers le Royaume, avec près de 3,8 millions de visiteurs, rapporte la MAP.



Il s’agit d’un vecteur majeur de rapprochement entre les deux pays, tout en permettant de faire découvrir la richesse et la diversité des régions du Maroc, du désert à l’Atlantique, de la Méditerranée à l’Atlas, chacune avec ses spécificités, a-t-elle conclu.



Pour cette édition 2026 du Salon international du tourisme, le Maroc affiche une stratégie ambitieuse sur le marché ibérique à travers une présence marocaine forte et structurée. La délégation marocaine rassemble plus de 200 professionnels issus des secteurs public et privé.



Cette stratégie s’exprime au sein d’un pavillon Maroc de plus de 900 m², réunissant dix régions, avec la région du Nord et de Drâa-Tafilalet mises à l’honneur, et une mobilisation conjointe de Royal Air Maroc et Air Arabia, illustrant l’alignement entre promotion, connectivité et développement territorial.