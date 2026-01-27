Un géant chinois du pneu s’implante dans l’Oriental

La zone d’accélération industrielle de Betoya dans la commune d’Amjoud, dans la province de Driouch, a connu, vendredi, le lancement officiel des travaux de construction d’un complexe industriel, le plus grand en Afrique, dédié à la fabrication de pneus.



Ce projet est porté par le Groupe chinois Shandong Yongsheng Rubber, à travers sa filiale locale Goldensun Tire Morocco, pour un investissement d’environ 6,7 milliards de dirhams (MMDH).



La cérémonie de lancement des travaux a été présidée par le ministre délégué chargé de l’Investissement, Karim Zidane, en présence notamment du wali de la région de l’Oriental, Mhamed Atfaoui, du gouverneur de la province de Driouch, Abdesslam Frindou, du président du conseil régional, Mohamed Bouarourou, de responsables de la société chinoise et d’autres personnalités.



Implantée sur une superficie globale d’environ 52 hectares, la nouvelle usine créera environ 1.737 emplois directs, auxquels s'ajouteront des centaines d'emplois indirects pendant les phases de construction et d'exploitation, rapporte la MAP.



Ce projet qui bénéficie d’un positionnement stratégique, à proximité du Port Nador West Med offrant une ouverture directe sur les marchés européens et africains, contribuera également au transfert de technologies et au développement de la recherche et de l'innovation industrielle grâce à la mise en place d'unités de R&D dédiées. Sa capacité de production devrait atteindre environ 18 millions de pneus par an.



Le nouveau complexe, dont la fin des travaux de réalisation est prévue pour le début de l’année prochaine, comprendra une usine intégrée de production de pneus automobiles, conforme aux standards internationaux, ainsi que des centres de recherche industrielle et des infrastructures logistiques modernes destinées à l’exportation vers les marchés mondiaux.



Intervenant à cette occasion, M. Zidane a souligné que la pose de la première pierre de cette usine marque une étape structurante, et traduit, de manière très concrète, le passage de la décision à l’action avec l’entrée effective de ce projet dans sa phase de réalisation.



«Ce projet est une démonstration concrète que, lorsque les acteurs de l’écosystème de l’investissement partagent la même ambition, le Maroc sait aller vite, et surtout aller juste. C’est cela, le développement territorial en action», a-t-il fait remarquer, notant que le projet Yongsheng est un projet industriel à caractère stratégique.



Par son ampleur, par son positionnement sectoriel, et par son impact attendu, il contribue directement aux priorités nationales en matière d’industrialisation, de création d’emplois durables et de montée en gamme de notre capacité de production, a précisé le ministre.



Il a poursuivi que la production de pneumatiques à grande échelle, avec des standards industriels internationaux, participe au renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume et à son intégration dans des chaînes de valeur mondiales à forte intensité technologique, estimant que ce projet porte également un message fort pour la région de l’Oriental.



De son côté, M. Atfaoui a indiqué que l’Initiative Royale pour le développement de l’Oriental, lancée en 2003 et qui a métamorphosé la région dans l’ensemble des domaines, a constitué un véritable point de départ pour l’édification d’une politique régionale ambitieuse, traduite sur le terrain par des réalisations concrètes.



Elle a permis à la Région de se doter d’infrastructures modernes, d’équipements logistiques performants, de zones industrielles qualifiées et de multiples projets structurants, renforçant ainsi son positionnement stratégique et sa compétitivité à l’échelle nationale et internationale, a-t-il mis en avant, affirmant que cette dynamique a été fortement renforcée par le projet d’envergure du port de Nador West Med, véritable locomotive du développement régional.



Le wali a, par ailleurs, souligné l’importance stratégique de la nouvelle Charte de l’investissement, en tant qu’outil structurant destiné à relever les défis régionaux et à soutenir le développement des secteurs à fort potentiel (industrie, économie numérique et tourisme), considérant que cette Charte constitue un levier fondamental pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par le port Nador West Med, dont l’entrée en exploitation est attendue prochainement.