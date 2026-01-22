Port de Montréal : Hausse de 44% des échanges de marchandises avec le Maroc en 2025

Les échanges de marchandises entre le port de la ville canadienne de Montréal et le Maroc ont augmenté de 44% en 2025, selon les résultats préliminaires dévoilés par l’Administration portuaire de Montréal (APM).



"Les échanges avec la région méditerranéenne ont progressé de 1,5%, soutenus notamment par une hausse de 44% des échanges avec le Maroc", a souligné l'Administration portuaire dans un communiqué, ajoutant que les importations de fruits en provenance du Maroc ont augmenté de 137%, tandis que les exportations de lentilles vers le Royaume ont progressé de 154%.



Les échanges avec l’Afrique ont connu une hausse de 39% l'année dernière, a souligné l'Administration portuaire, ajoutant que le Port de Montréal continue également de renforcer ses liens avec des marchés clés comme l’Inde et la Chine.



"Dans un contexte économique et géopolitique marqué par l’incertitude et la réorganisation des échanges mondiaux, le Port de Montréal a manutentionné 34,3 millions de tonnes de marchandises en 2025", a fait savoir la même source.



"Le secteur conteneurisé a connu une hausse de 3,6% du nombre de conteneurs, un taux supérieur aux prévisions de croissance du commerce mondial pour 2025, estimées entre 2% et 3% par les organisations internationales", lit-on dans le communiqué.



Un recul a été observé dans le vrac solide (-6%), attribuable à des conditions climatiques ayant affecté les récoltes, après des années record en 2024 et 2023, a noté l'APM, ajoutant que le vrac liquide a également enregistré une baisse de 1,6% en raison de la diminution de la demande énergétique, rapporte la MAP.



S'agissant du projet d’expansion du Port de Montréal à Contrecœur, l’APM a indiqué avoir signé une entente de développement conjoint avec DP World Canada, lancé les travaux préparatoires et amorcé les mesures de compensation environnementales.



Cette expansion, qui vise à ajouter 1,15 million de conteneurs à la capacité de manutention du port, s’inscrit notamment dans l’objectif fédéral de doubler les exportations canadiennes hors des Etats-Unis, selon la même source.



"Les résultats de 2025 démontrent clairement que la diversification n’est plus une option, mais une nécessité," a affirmé la PDG de l'APM, Julie Gascon, devant les membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).



"Montréal est une ville portuaire profondément connectée au monde, et dont les infrastructures stratégiques relient la population et les entreprises du Québec et du Canada aux marchés internationaux", a-t-elle ajouté.



Exploité par l’APM, le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l’est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises.