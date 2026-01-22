Logistique: L'AMDL prévoit un budget d'investissement d’environ 660 MDH en 2026

L’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) prévoit un budget d'investissement d'environ 660 millions de dirhams pour l’année 2026, consolidant ainsi la dynamique de développement des infrastructures logistiques.



Il s'agit d'un plan d’action de l’AMDL adopté par son Conseil d’administration, tenu mercredi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.



Intervenant à cette occasion, le ministre a indiqué que cette réunion se tient dans un contexte national et international marqué par l’accélération des mutations économiques, mettant en exergue les défis et opportunités logistiques qu’elles engendrent.



M. Kayouh a, par ailleurs, mis en avant la Haute Sollicitude Royale à l’égard du secteur de la logistique, en tant que levier stratégique de renforcement de la compétitivité de l’économie nationale et pilier essentiel du développement durable et équilibré à l’échelle des différentes régions du Royaume, rapporte la MAP.



Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, l’AMDL a déployé en 2025 plusieurs actions visant le renforcement des infrastructures logistiques nécessaires au développement du secteur.



À ce titre, l’année dernière a été marquée par une accélération notable du rythme de réalisation des projets. En effet, l’opération de commercialisation des lots aménagés du projet de la zone logistique Laqliaâ au sud d’Agadir a été largement amorcée pour enclencher une dynamique de l’investissement privé dans l’immobilier logistique au sein de cette zone.



Par ailleurs, les travaux d’aménagement de la zone logistique d’Oulad Saleh-Nouaceur au sud de Casablanca ont été lancés sur 70 ha, parallèlement à l’achèvement des démarches enclenchant le démarrage des travaux de la plateforme logistique et industrielle intégrée de Zenata.



Ces deux projets, formant les extrémités de l’axe logistique Zenata-Nouaceur, contribueront à la réduction du déficit en foncier logistique, à l’organisation et à la structuration des flux de distribution des marchandises dans la région de Casablanca-Settat.



Des démarches et des partenariats ont été également engagés afin d’accélérer le développement de nouvelles zones logistiques, en particulier dans les provinces du Sud du Royaume, notamment dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Sur un autre registre, l’Agence a œuvré à l’intégration du secteur de la logistique dans le volet de la Charte d’investissement dédié aux petites et moyennes entreprises.

L’année 2025 a également connu le lancement du programme d'accompagnement des opérateurs logistiques pour la période 2025-2029, intitulé "PME Supply Chain".



Ce programme offre un appui technique et financier aux entreprises en vue de renforcer leur compétitivité, d’accompagner leur transformation digitale et d’améliorer la durabilité de leurs chaînes logistiques.



La réunion, qui s’est déroulée en présence notamment du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a été consacrée à la présentation du bilan des réalisations de l’Agence pour l’exercice 2025 ainsi qu’à l’examen et l’approbation de son plan d’action et de son budget pour 2026.