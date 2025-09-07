Augmenter la taille du texte
Lundi 8 Septembre 2025

Port d'Al Hoceima: Baisse de 9% des débarquements de pêche à fin juillet
Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Al Hoceima ont atteint 1.531 tonnes (T) à fin juillet dernier, en baisse de 9% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a également reculé de 11% pour s'établir à plus de 87,63 millions de dirhams (MDH), contre environ 98,18 MDH à fin juillet 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont régressé de 32% à 243 T, pour une valeur estimée à plus de 10,48 MDH (-44%), contre environ 18,62 MDH/359 T à fin juillet 2024.

Les débarquements des poissons blancs ont progressé de 2% à fin juillet dernier à 196 T, pour une valeur de 7,48 MDH (-2%), contre environ 7,49 MDH/ 192 T en glissement annuel.
Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont baissé de 4% atteignant 1.054 T pour des recettes d'environ 66,22 MDH (-4%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont évolué de 25% à 38 T, générant des revenus de plus de 3,45 MDH.

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 523.765 T à fin juillet dernier, en baisse de 16% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé à plus de 6,14 milliards de dirhams (MMDH), contre 6,30 MMDH en glissement annuel.
 

