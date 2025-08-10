Augmenter la taille du texte
Pep Guardiola: Rodri ne sera pas à 100% avant septembre

Dimanche 10 Août 2025

Rodri, milieu de terrain de Manchester City et Ballon d'Or 2024, ne sera pas complètement remis avant la trêve internationale de début septembre, a indiqué samedi son entraîneur Pep Guardiola.

"Rodri va mieux mais il a eu une grosse blessure lors du dernier match contre Al-Hilal", le 1er juillet en Coupe du monde des clubs, a déclaré Guardiola dans des propos diffusés samedi.

"Il s'entraîne en ce moment et depuis deux ou trois jours, il va mieux. Espérons qu'après la trêve internationale (1er au 9 septembre NDLR), il sera vraiment, vraiment en forme".

"On espère qu'il pourra jouer quelques minutes dans les matches (avant cela), mais l'important est qu'il n'ait pas de douleur, car nous ne voulons pas qu'il revienne, se blesse à nouveau et revienne encore blessé", a ajouté l'entraîneur des Citizens.

L'Espagnol a manqué la majeure partie de la saison dernière en raison d'une rupture des ligaments croisés. Sans lui, City n'a pas réussi à conserver son titre de champion d'Angleterre, terminant 3ème derrière Liverpool et Arsenal.

Le joueur de 29 ans est revenu sur les terrains en fin de saison mais a de nouveau été blessé, à l'aine, lors de la défaite de City contre le club saoudien d'Al-Hilal (4-3) à la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis.

City affrontera Wolverhampton lors de son premier match de Premier League de la saison le week-end prochain, avant de jouer contre Tottenham et Brighton avant la trêve internationale de septembre.
 

Libé

Tags : Pep Guardiola, Rodri

