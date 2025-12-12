Enjeux d’intégration et protection des droits

A l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’Homme, célébrée le 10 décembre, l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH), section Casablanca, s’associe à «Migrapress» pour organiser une table ronde dédiée à la migration africaine au Maroc.



L’événement, prévu mercredi 17 décembre 2025 à partir de 15h au Complexe culturel Sidi Belyout, portera sur le thème «La migration subsaharienne au Maroc : enjeux d’intégration et garanties de protection».



Cette initiative vise à décrypter les défis contemporains de la migration subsaharienne vers le Royaume, un phénomène en pleine mutation face aux crises régionales et aux dynamiques économiques. Dans un contexte où le Maroc se positionne comme un hub migratoire, la rencontre réunira experts, chercheurs et militants pour analyser les obstacles à l’intégration et les mécanismes de protection juridique.



Le programme s’articule autour de cinq interventions principales :

L’allocution d’ouverture au nom de l’OMDH-Casablanca, prononcée par Youssef Melliani, membre du bureau de la section.

L’intervention de Mme Laaouina Majdouline, doctorante-chercheuse et professeure à l’Université Mundiapolis, sur «Les mutations actuelles de la migration africaine vers le Maroc».



La contribution d’Ebeha Beyeth Gueck, président de l’Association «Bank de solidarité», intitulée «Les migrants africains au Maroc : contexte et évolution».

L’exposé de Moulay Said Alaoui, membre du bureau de l’OMDH-Casablanca et avocat au barreau de Casablanca, sur «Le cadre juridique garantissant la protection des migrants et des réfugiés».



La présentation de Hassan Bentaleb, chercheur et président de Migrapress, abordant «L’image du migrant africain dans les médias et la lutte contre le discours de haine et de discrimination».



Yassine Belkébir, ingénieur et membre du bureau de l’OMDH-Casablanca, modérera les débats. Les rapporteuses désignées sont Siham El Karchaoui, membre du bureau de l’OMDH-Casablanca, et Fatima Zahra Ouihman, avocate au barreau de Casablanca.



Cet événement s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation accrue des acteurs de la société civile marocaine pour promouvoir une intégration inclusive et contrer les discours discriminatoires. Il intervient alors que le Maroc affine sa stratégie nationale en matière de migration, adoptée en 2013.



H.T