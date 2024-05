Participation de l’USFP au Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates

Dans un communiqué de presse, il est indiqué qu’une délégation du parti de l’Union socialiste des forces populaires, composée de El Hassan Lachguar, député parlementaire et coordinateur du Forum, Essalek El Moussaoui, conseiller parlementaire et membre du Bureau politique, Machij El Karkri, membre également du Bureau politique, responsable des relations extérieures avec les pays de l’Amérique Latine et membre de la Commission de la déontologie à l’Internationale socialiste (I.S) et Ayoub El Hachémi, coordinateur du Réseau Mena-Latina et membre de la Commission des relations extérieures du parti, cette délégation prend part à la deuxième édition du Forum à Bogota (Colombie), la 1ère édition ayant eu lieu en mai 2023 à Marrakech.



Cet important événement international regroupe nombre de jeunes parlementaires, experts et dirigeants politiques de différents pays pour débattre de questions cruciales telles que la diplomatie climatique, l’économie sud-sud et les politiques de la migration.



La cérémonie d’ouverture a lieu ce jeudi 16 mai et constitue une séquence pertinente de ces travaux d’autant qu’elle se distingue par des allocutions d’éminentes personnalités dont Ivan Name Vasquez, président du Sénat colombien, El Hassan Lachguar, coordinateur du Forum des parlementaires, Christobal Caïsido Angolo, président de la Commission juridique africaine.



Participent à ce Forum 16 délégations de pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique Latine.