PLF 2021 : une panoplie de mesures pour la généralisation de la couverture sociale

Le processus de la généralisation de la couverture sociale nécessitera la mise en place d'un ensemble de préalables et mesures d'accompagnent, selon la note de présentation du projet de loi de finances (PLF2021). Ces mesures portent sur la refonte du cadre législatif et règlementaire, la mise à niveau des structures hospitalières et l'organisation de la filière de soins ainsi que la réforme des systèmes et programmes sociaux déjà en place, dans le but d'améliorer progressivement l'impact sur les bénéficiaires à travers l'opérationnalisation du Registre Social Unifié (RSU), précise la note publiée par le ministère de l'Économie, des finances et de la réforme de l'administration. Il s'agit également de la poursuite de la réforme progressive du système de compensation et la réforme de la gouvernance du système de protection sociale à travers la mise en place d'un cadre de gouvernance permettant une plus grande efficience et efficacité de ce système. Ladite note préconise aussi l'instauration d'une contribution professionnelle unique pour les personnes physiques soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime du bénéficiaire forfaitaire. Une partie de cette contribution est constituée par des droits complémentaires et sera destinée à la couverture médicale des contribuables concernés.