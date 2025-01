PCNS : Présentation d’un ouvrage sur le Sahara marocain de l’expert japonais Shoji Matsumoto

L’ouvrage "Sahara Conflict: Reviewing the Legal Debate from an Integrated Perspective" de l’expert japonais en droit international, Shoji Matsumoto, a été présenté vendredi au Policy Center For The New South (PCNS) à Rabat, en présence d'un parterre d’universitaires, de diplomates et de chercheurs.



Ce livre en langue anglaise propose une analyse juridique intégrée et approfondie de la question du Sahara marocain, à travers une perspective impartiale et méthodologique s'appuyant sur des recherches empiriques dans le domaine du droit international, compte tenu des innovations juridiques survenues durant les 50 dernières années.



En effet, cette approche intégrée, soutenue par l'analyse méthodologique rigoureuse de l'auteur, éclaire de manière impartiale les dimensions juridiques et politiques du conflit autour du Sahara marocain.



Le nouvel ouvrage, qui se décline en douze chapitres, réexamine par ailleurs les fondements juridiques du différend autour du Sahara marocain, les normes impératives du droit international (jus cogens) et les implications politiques et juridiques de cette question.

Il invite les décideurs, les universitaires et les experts juridiques à contribuer aux discussions ciblées sur l'importance du droit international dans la résolution des conflits.



Shoji Matsumoto, Senior Fellow au PCNS, souligne dans son ouvrage que la souveraineté marocaine sur le Sahara repose sur des bases juridiques solides, renforcées par le soutien grandissant de la communauté internationale. En proposant l’initiative d’autonomie, le Maroc offre une solution pragmatique et respectueuse des normes internationales, notamment celles relatives au jus cogens, selon l’expert japonais.



Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de présentation de son ouvrage, M. Matsumoto a mis en avant la pertinence du plan d'autonomie, présenté par le Maroc en 2007 comme seule solution crédible et réaliste à ce conflit, saluant cette initiative pour son approche inclusive qui inclut le respect des droits humains, conformément aux exigences du droit international.



En ouverture de cet événement, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a relevé que le travail "rigoureux et sérieux" de l'auteur émane d’une connaissance approfondie du conflit autour du Sahara marocain, ajoutant que l’ouvrage s’appuie sur une approche scientifique qui analyse les différents aspects de la question du Sahara marocain d'un point de vue juridique.



Cette présentation a été suivie d’un débat riche sur les principaux points soulevés par cet ouvrage avec la participation d’éminentes personnalités, dont Mohammed Loulichki, ancien ambassadeur du Royaume auprès des Nations unies et Senior Fellow au PCNS, et Mme Nouzha Chekrouni, Fellow Senior au PCNS.



Ancien professeur de droit international à l'Université de Sapporo Gakuin et chercheur invité à la SOAS, Université de Londres, Shoji Matsumoto dirige plusieurs ONG, dont l'Institut de Sapporo pour la solidarité internationale et le Centre japonais d'études marocaines