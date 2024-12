Ouverture du Festival du théâtre de Meknès par un hommage à plusieurs artistes

La 3ème édition du Festival du théâtre de Meknès s'est ouverte mercredi soir sous le signe "Meknès, scène des théâtres du monde".



Le festival, organisé par la troupe Chamat, a rendu hommage lors de la cérémonie d’ouverture à un groupe d'acteurs et de metteurs en scène de la cité ismaïlienne, en particulier Driss Rokh, l'actrice Wassila Sobhi et l'acteur Abdelhak Belmjahed.



Le directeur du festival, Bousselham Daef, a déclaré à la MAP que cette manifestation culturelle constitue une plateforme de dialogue entre les hommes du théâtre, à travers des représentations dans plusieurs espaces emblématiques de cette ville séculaire.



Il a ajouté que "l'enjeu ne consiste pas à créer une animation théâtrale et culturelle, mais plutôt à réhabiliter la ville de Meknès" et offrir une plateforme de formation des jeunes dans le domaine du théâtre et de rencontre entre les passionnés du théâtre en Europe, en Afrique et dans le reste du monde.

Ainsi, le public va découvrir des expériences théâtrales du Burkina Faso, de France, d'Espagne, de Tunisie, de Syrie, d'Irak, en plus du Maroc.



Le programme comprend également des ateliers de formation aux arts du théâtre et de la scène, en plus de rencontres ouvertes, dont celles avec l'écrivain et romancier Rachid Ben Zein et le réalisateur irakien Kadem Nasser.



La cérémonie d'ouverture du festival, organisé en partenariat avec la commune de Meknès, le conseil préfectoral de Meknès et le conseil régional de Fès-Meknès, avec le soutien du ministère de la Culture, a été marquée par plusieurs spectacles artistiques et la présentation de la pièce théâtrale Jidar de la troupe Terre de Chaouen des cultures.



Dans des déclarations en marge de la cérémonie d'ouverture, l'acteur Belmjahed a exprimé sa joie d'être présent à ce festival, soulignant que Meknès reste la ville du théâtre par excellence.



Il a ajouté que l’hommage qui lui a été rendu va enrichir son parcours artistique.

Driss Rokh a, de son côté, affirmé que ce festival est une véritable reconnaissance pour les habitants de la ville de Meknès, ajoutant que cette ville "fournit au monde une grande carte artistique et créative dans tous les domaines".



La comédienne Wissal Sobhi s’est dite "très heureuse" de cet hommage lors de la cérémonie d'ouverture du Festival international de Meknès, notant qu'il s'agit d'une "grande responsabilité" pour l’artiste qui est appelé à travailler dur pour gagner le respect du public.