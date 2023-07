Ouverture à Dakar du 1er forum "Invest In Senegal" avec la participation du Maroc

Le premier Forum international "Invest In Senegal" dédié à la promotion des opportunités d'investissement au Sénégal et en Afrique, s'est ouvert, jeudi à Diamniadio, à 30 km de la capitale Dakar, avec la participation de plus de 40 pays dont le Maroc.



Placé sous le haut patronage du président Macky Sall, cet événement de trois jours et dont la Côte d’Ivoire est l'invitée d’honneur, est organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX-SA) en partenariat avec Global View Africa.



La cérémonie d'ouverture de ce Forum international a été présidée par le chef de l'Etat Macky Sall, en présence du vice-président de la Côte-d'Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, du commissaire du Roi Charles III pour le commerce en Afrique, John Humphrey, du directeur général d'APIX-SA, Abdoulaye Baldé et du président-directeur général d'Attijariwafa Bank, Mohammed El Kettani, rapporte la MAP.



L'ouverture de cette rencontre a été marquée par la présence des membres du gouvernement sénégalais, des membres du Corps diplomatique accrédité au Sénégal, dont l'ambassadeur de SM le Roi à Dakar, Hassan Naciri, ainsi que des opérateurs économiques et des investisseurs.



La délégation représentant le Maroc comprend aussi le président de la chambre de commerce, d'industrie, et de services de Casablanca-Settat, Hassane Berkani, également vice-président de la Fédération des Chambres marocaines de commerce, d'industrie et de services.



"Invest In Senegal", une plateforme pour impulser le développement des marchés dans une logique d'intégration du commerce local et continental, vise à tirer les bénéfices de la ZLECAF et à assurer la promotion des opportunités d'investissement au Sénégal et en Afrique.

Le Forum vise notamment à favoriser des rencontres BtoB entre les investisseurs, l’Etat et les entreprises du secteur privé participant au Forum, accroître les partenariats public-privé, les joint-ventures et faire la promotion des PME, et mobiliser des financements pour les projets intégrateurs régionaux.



La manifestation vise également à attirer le maximum de capitaux et de talents dans le but de renforcer l’élan actuel de croissance du Sénégal et l’intégration économique régionale.

Près de 3000 invités, des officiels, des investisseurs de référence mondiale, des leaders économiques, des détenteurs d'actifs du continent et du reste du monde, des dirigeants de PME-PMI, des organisations régionales et internationales, ainsi que des partenaires techniques et financiers prennent part à ce forum.